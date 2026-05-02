Можно ли переоформить авто без личного присутствия

Из-за войны среди украинцев все чаще возникает потребность переоформления автомобиля без личного присутствия. Существует два способа перерегистрации транспортного средства, если владелец на фронте или за границей.
В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как перерегистрировать транспортное средство дистанционно и какие документы для этого нужны.
Перерегистрация авто с помощью приложения «Дія»
Воспользоваться услугой продавец может один раз в год. Для оформления договора купли-продажи у продавца в «Дії» должны быть следующие документы:
ID-карта (или загранпаспорт/вид на жительство) с зарегистрированным местом жительства;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
свидетельство о регистрации авто.
После проверки авто в Едином госреестре договор купли-продажи поступает в сервисный центр МВД, где оформляется новое свидетельство и номерные знаки.
После этого новый владелец получает свидетельство о регистрации — в цифровом или бумажном формате.
Оформление доверенности
Если владелец находится за границей, он может уполномочить другого человека совершить продажу и перерегистрацию транспортного средства. Для этого нужно оформить доверенность в консульстве Украины или иностранного нотариуса.
Для второго варианта документ нужно апостилировать и перевести на украинский. Если же доверенность выдана в украинском консульстве, апостиль и перевод не требуются.