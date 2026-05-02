Можно ли переоформить авто без личного присутствия Сегодня 14:25 — Технологии&Авто

Как перерегистрировать авто, если владелец на фронте или за границей, Фото: magnific

Из-за войны среди украинцев все чаще возникает потребность переоформления автомобиля без личного присутствия. Существует два способа перерегистрации транспортного средства, если владелец на фронте или за границей.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали , как перерегистрировать транспортное средство дистанционно и какие документы для этого нужны.

Перерегистрация авто с помощью приложения «Дія»

Воспользоваться услугой продавец может один раз в год. Для оформления договора купли-продажи у продавца в «Дії» должны быть следующие документы:

ID-карта (или загранпаспорт/вид на жительство) с зарегистрированным местом жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации авто.

После проверки авто в Едином госреестре договор купли-продажи поступает в сервисный центр МВД, где оформляется новое свидетельство и номерные знаки.

После этого новый владелец получает свидетельство о регистрации — в цифровом или бумажном формате.

Оформление доверенности

Если владелец находится за границей, он может уполномочить другого человека совершить продажу и перерегистрацию транспортного средства. Для этого нужно оформить доверенность в консульстве Украины или иностранного нотариуса.

Для второго варианта документ нужно апостилировать и перевести на украинский. Если же доверенность выдана в украинском консульстве, апостиль и перевод не требуются.

Представитель с доверенностью обращается в сервисный центр МВД, заключает договор от имени владельца и оформляет автомобиль на покупателя.

Уполномоченный представитель не имеет права регистрировать авто на себя.

Если продавец находится в Украине (в частности на службе) и не может лично обратиться в сервисный центр МВД, доверенность оформляется у нотариуса — без апостиля и перевода.

