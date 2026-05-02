Mitsubishi показала обновленный Outlander 2026 (фото)

Mitsubishi Outlander 2026, Фото: Carscoops
Mitsubishi раскрыла подробности об обновленном кроссовере Outlander 2026 модельного года в США. Главным изменением стал переход на совершенно новую силовую установку, пришедшую на смену прежнему 2,5-литровому атмосферному двигателю. Несмотря на использование гибридных технологий, показатели топливной экономичности и мощности вызывают неоднозначную реакцию.
Об этом пишет Carscoops.
Вместо старого двигателя мощностью 184 л. с. обновленный Outlander получил 1,5-литровый турбодвигатель. И хотя двигатель с аналогичным объемом присутствует в линейке Nissan, данный агрегат был полностью разработан инженерами Mitsubishi.
Он работает в паре с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, а суммарная мощность установки теперь составляет 130 кВт (174 л.с.), а крутящий момент достигает 279 Нм. Хотя крутящий момент вырос по сравнению с предшественником (245 Нм), показатели расхода топлива изменились незначительно.
По данным производителя, в городском цикле кроссовер потребляет около 9 литров на 100 километров, на трассе — 7,6 литра, а в смешанном цикле — примерно 8,4 литра на 100 км. Это всего на 0,3−0,7 литра меньше, чем у чисто бензиновой версии прошлого года.

Комплектации и специальные версии

Линейка 2026 пополнилась новой версией LE, которая предлагает оптимальный баланс цены и оснащения. Она включает 20-дюймовые черные легковые диски, датчики дождя, зеркала с подогревом и салон из искусственной кожи.
Внутри появилось водительское сиденье с электрорегулировкой в ​​восьми направлениях и беспроводная зарядка для смартфона.
Кроме базовых моделей, Mitsubishi предлагает три тематические версии:
  1. Ralliart: доступна только с полным приводом, имеет спортивную графику на кузове, специальные брызговики, спойлеры и фирменную кнопку запуска двигателя.
  2. Trail Edition: ориентирована на любителей активного отдыха, отличается 18-дюймовыми колесами, черной хромированной отделкой и всесезонными ковриками в салоне.
  3. Black Edition: топовое исполнение на базе версии SEL, предлагающей 20-дюймовые черные диски и премиальную обивку сидений из полуанилиновой кожи.

Ценовая политика и старт продаж

Стоимость базовой версии Outlander ES несколько выросла до 29 995 долларов. Самая дорогая версия Black Edition с полным приводом обойдется в 44 845 долларов.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Также по теме
Также по теме
