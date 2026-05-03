7 приборов, которые следует всегда выключать из розетки

Некоторые приборы в доме могут представлять опасность пожара, однако они также могут увеличивать ваши счета за электроэнергию. Поэтому эксперты по электротехнике рассказали, какие приборы всегда следует отключать от сети после каждого использования, чтобы не только в вашем доме было безопасно, но и максимально снизить потребление электроэнергии.

Кофеварки

Специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Джимми Гиллер говорит, что если оставить кофеварку включенной, это может увеличить ваш ежемесячный счет за электроэнергию.

«Если это кофеварка без каких-либо электронных элементов, таких как цифровые часы и подсветка, ее можно оставлять включенной. Но если это кофеварка с дисплеем, таймером, индикатором подогрева или сенсорной панелью управления, она продолжает потреблять энергию в режиме ожидания в течение всего дня.

Электрические чайники

Если у вас есть электрический чайник с регулируемой температурой, то обязательно убедитесь, что он всегда отключен от сети после использования.

По словам Гиллера, этот небольшой прибор может представлять опасность пожара и быть «энергетическим вампиром», то есть потреблять энергию, когда не используется.

Игровые консоли

Игровые консоли могут казаться приборами, которые можно оставлять подключенными к сети, однако они тоже могут увеличивать ваш ежемесячный счет.

«Игровые консоли потребляют много энергии в режиме ожидания, даже когда кажутся полностью выключенными, и могут прибавить 5 долларов к вашему ежемесячному счету, а даже 6 долларов и более, если в них включены функции „мгновенного включения“ или „режима отдыха“», — отметил эксперт.

Выравниватели и плойки для волос

Вам всегда нужно выключать и отключать от сети электроприборы для волос, как только закончите ими пользоваться.

Такие приборы известны как потенциальные причины пожаров в домах, особенно если их оставить включенными и они затронут что-то легковоспламеняющееся, к примеру, полотенце.

Принтеры

Гиллер считает, что принтеры не обязательно представляют столь же серьезную угрозу пожара, как другие приборы, однако они являются одними из крупнейших «энерговампиров».

«Их внутренние платы и схемы режима ожидания остаются под напряжением, даже когда принтеры выглядят „выключенными“. Если вы оставляете принтер включенным в розетку круглосуточно, это добавляет около 1−2 долларов к вашему счету за электроэнергию», — отметил он.

Тостеры

Настольные тостеры — прекрасная вещь, когда нужно подогреть небольшую порцию пищи.

«Впоследствии, или даже после нескольких использований, могут накапливаться крошки, что создает опасность пожара. Это также может быть небольшим потреблением электроэнергии, которое ненужно, поэтому лучше отключить прибор от сети. Но главная причина — это опасность пожара, которую создает оставление прибора включенным, когда внутри и вокруг него есть сухие крошки.

Обогреватели

Еще одним прибором, который следует отключать от сети, являются обогреватели. Несмотря на их удобство, они имеют репутацию одной из наиболее частых причин возникновения пожаров.

«Обогреватели известны тем, что представляют опасность, если их оставить включенными. Некоторые модели перегреваются или случайно включаются. Это создает опасность пожара, особенно если рядом находятся такие вещи, как полотенца, одеяла, одежда, мебель», — добавил Галберг.

