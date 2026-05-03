В Европе будут бороться со «скрученными» пробегами авто

Европейский Союз с 2026 года внедряет новую систему контроля пробега автомобилей. Речь идет о цифровом тахографе с GPS и сохранении истории, который должен сделать невозможным манипуляции с показателями одометра при продаже подержанных авто.
Для покупателей подержанных автомобилей предусмотрена возможность проверки данных через приложения, что значительно снижает риск переплаты.
Проблема манипуляций с пробегом была распространена годами, особенно на рынке импортированных автомобилей. Покупатели часто ориентировались только на показатели одометра и платили больше машин с якобы небольшим пробегом.
Отсутствие прозрачной истории позволяло недобросовестным продавцам изменять данные без последствий.
Как проверить пробег уже сейчас
Проверить данные техосмотра (СТК) и экологического контроля (ЭК)
Сверить VIN-код в открытых базах данных
Ознакомиться с сервисной историей автомобиля
Воспользоваться онлайн-сервисами типа CAR Vertical для проверки истории пробега
Обратиться к авторизованному сервису для диагностики
Для авто из ЕС проверить наличие документов типа Car Pass.
Ожидается, что использование цифровых тахографов повысит прозрачность рынка подержанных авто. Для покупателей это означает больше уверенности, а для продавцов — необходимость работать без манипуляций с данными.