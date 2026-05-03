В Европе будут бороться со «скрученными» пробегами авто

Пробег больше не "скрутить": вводят новые правила

Европейский Союз с 2026 года внедряет новую систему контроля пробега автомобилей. Речь идет о цифровом тахографе с GPS и сохранении истории, который должен сделать невозможным манипуляции с показателями одометра при продаже подержанных авто.

Об этом пишет MMR.

Как это будет работать

Цифровой тахограф фиксирует пройденный путь с помощью спутниковой навигации и датчиков. Система не только считает километры, но сохраняет их историю в памяти.

Данные записываются в чип и могут быть проверены в техосмотре или через соответствующие сервисы. Это позволяет отследить реальный пробег автомобиля вне зависимости от действий продавца.

Новые автомобили будут получать такие тахографы штатно. Благодаря этому любые попытки скрутить пробег теряют смысл, ведь история передвижения сохраняется и доступна для проверки.

Для покупателей подержанных автомобилей предусмотрена возможность проверки данных через приложения, что значительно снижает риск переплаты.

Проблема манипуляций с пробегом была распространена годами, особенно на рынке импортированных автомобилей. Покупатели часто ориентировались только на показатели одометра и платили больше машин с якобы небольшим пробегом.

Отсутствие прозрачной истории позволяло недобросовестным продавцам изменять данные без последствий.

Как проверить пробег уже сейчас

Проверить данные техосмотра (СТК) и экологического контроля (ЭК)

Сверить VIN-код в открытых базах данных

Ознакомиться с сервисной историей автомобиля

Воспользоваться онлайн-сервисами типа CAR Vertical для проверки истории пробега

Обратиться к авторизованному сервису для диагностики

Для авто из ЕС проверить наличие документов типа Car Pass.

Ожидается, что использование цифровых тахографов повысит прозрачность рынка подержанных авто. Для покупателей это означает больше уверенности, а для продавцов — необходимость работать без манипуляций с данными.

