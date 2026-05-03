Пользователи Claude богаче аудитории всех других ИИ — исследование Сегодня 04:16

База пользователей Claude значительно богаче аудитории любого другого ИИ-чатбота.

Об этом пишет The Decoder со ссылкой на исследование Epoch AI, проведенное в США.

Согласно опросу, 80% взрослых пользователей Claude проживают в домохозяйствах с доходом более 100 000 долларов в год.

В то время как конкуренты существенно отстают: у Microsoft Copilot таких 64%, у ChatGPT — 60%, у Grok и Google Gemini — по 56%, а у Meta AI — только 37%.

В то же время в Epoch AI уточнили , что преимущество Claude является относительным, поскольку пользовательская база чата меньше, чем у других служб искусственного интеллекта.

Если брать общие показатели, среди пользователей с высокими доходами лидирует ChatGPT (37%), далее следуют Gemini (24%), Copilot (14%) и Claude (6%). Что интересно, 44% людей с высокими доходами вообще не пользуются ИИ.

Эти результаты следует рассматривать вместе с недавним исследованием Anthropic, показавшим, что более мощные модели ИИ способны договариваться о более выгодных условиях в транзакциях, тогда как пользователи более слабых моделей не осознают своей невыгодной позиции.

Если эта тенденция подтвердится, более эффективные модели, которыми уже непропорционально чаще пользуются состоятельные люди, могут углубить имеющиеся экономические разрывы.

Данные Epoch AI получены на основе трех волн опросов (2000 случайных респондентов в первой-второй и 1000 в третьей), проведенных в США в марте-апреле 2026 г. и учитывали еженедельно активных пользователей.

