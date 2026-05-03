Что важно знать о требованиях к зрению при получении водительского удостоверения

Очки или линзы за рулем: что означают коды в водительском удостоверении
Если в медицинской справке указано, что водитель должен управлять транспортным средством с использованием средств коррекции зрения, это обязательно учитывается при оформлении удостоверения. При этом в водительском удостоверении такая информация отображается в виде специальных кодов.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
В частности, код 01 означает необходимость коррекции зрения, а его детализация уточняет условия управления:
  • 01.01 — очки;
  • 01.02 — контактные линзы;
  • 01.06 — очки или контактные линзы.
Именно эти отметки определяют обязательные условия для водителя при управлении транспортным средством.

Что означает фото в очках

Если в медицинской справке указана необходимость управления транспортным средством в очках, фотографироваться для водительского удостоверения желательно именно в очках.
Это не формальность, а рекомендация, непосредственно связанная с безопасностью дорожного движения.

Если водитель пользуется контактными линзами

Если водитель планирует управлять транспортным средством в контактных линзах, в медицинской справке должна быть соответствующая отметка.
Именно на ее основании в водительское удостоверение вносится отметка о возможности использования линз в качестве альтернативы очкам.
Таким образом, тип коррекции зрения, указанный в документах, должен удовлетворять фактическим условиям управления транспортным средством.

Что изменяется при обмене удостоверения

Особое внимание при обмене следует обратить владельцам временного водительского удостоверения, которое выдается сроком на 2 года, ведь именно на этом этапе происходит обновление данных и выдача постоянного документа.
Хотя на период действия военного положения медицинская справка во время обмена водительского удостоверения не является обязательной, в случае изменений в состоянии здоровья, в частности зрения, ее целесообразно предоставить. Это позволит внести в водительское удостоверение актуальную информацию и избежать неточностей.
Только медицинская справка служит основанием для корректного внесения данных, что является проявлением ответственного отношения водителя и важнейшим фактором безопасности дорожного движения.
По материалам:
Finance.ua
