Потеря водительского удостоверения: в МВД объяснили, нужен ли повторный экзамен 21.04.2026, 01:48

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта «Спроси у МВД» рассказало, что нужно для того, чтобы снова получить водительское удостоверение после его потери.

Нужно ли повторно сдавать экзамены

Согласно постановлению Кабинета Министров № 340, в случае потери водительского удостоверения происходит его восстановление, а не повторное получение. Это означает, что повторно проходить обучение и сдавать теоретический и практический экзамен не требуется.

После обращения в сервисный центр МВД администраторы проверяют данные водителя в Едином государственном реестре. Если подтверждается информация, оформляется новое удостоверение с сохранением всех открытых категорий.

Дата первоначального получения документа не имеет значения — экзамены повторно сдавать не нужно.

В то же время после восстановления меняется срок действия удостоверения: новый документ выдается на 30 лет со дня оформления.

Когда экзамены обязательны

Законодательство предусматривает исключения. Экзамены необходимо сдавать, если человек был лишен права управления транспортными средствами.

В таком случае удостоверение возвращают только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Как восстановить удостоверение

Восстановить документ можно двумя способами.

Оффлайн — в сервисном центре МВД:

обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД;

предоставить необходимые документы;

сделать фото на месте;

получить новое водительское удостоверение.

Онлайн — через электронные сервисы:

авторизироваться в Кабинете водителя или через приложение Дія;

подать заявку на восстановление удостоверения;

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или с доставкой).

Какие документы нужны для восстановления

Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой документ);

выписка о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка (на время военного положения не обязательна).

Новое удостоверение изготавливается в день обращения со всеми актуальными данными.

