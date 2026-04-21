Потеря водительского удостоверения: в МВД объяснили, нужен ли повторный экзамен

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта «Спроси у МВД» рассказало, что нужно для того, чтобы снова получить водительское удостоверение после его потери.
Нужно ли повторно сдавать экзамены
Согласно постановлению Кабинета Министров № 340, в случае потери водительского удостоверения происходит его восстановление, а не повторное получение. Это означает, что повторно проходить обучение и сдавать теоретический и практический экзамен не требуется.
После обращения в сервисный центр МВД администраторы проверяют данные водителя в Едином государственном реестре. Если подтверждается информация, оформляется новое удостоверение с сохранением всех открытых категорий.