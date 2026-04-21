Потеря водительского удостоверения: в МВД объяснили, нужен ли повторный экзамен

Личные финансы
Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта «Спроси у МВД» рассказало, что нужно для того, чтобы снова получить водительское удостоверение после его потери.

Нужно ли повторно сдавать экзамены

Согласно постановлению Кабинета Министров № 340, в случае потери водительского удостоверения происходит его восстановление, а не повторное получение. Это означает, что повторно проходить обучение и сдавать теоретический и практический экзамен не требуется.
После обращения в сервисный центр МВД администраторы проверяют данные водителя в Едином государственном реестре. Если подтверждается информация, оформляется новое удостоверение с сохранением всех открытых категорий.
Дата первоначального получения документа не имеет значения — экзамены повторно сдавать не нужно.
В то же время после восстановления меняется срок действия удостоверения: новый документ выдается на 30 лет со дня оформления.

Когда экзамены обязательны

Законодательство предусматривает исключения. Экзамены необходимо сдавать, если человек был лишен права управления транспортными средствами.
В таком случае удостоверение возвращают только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Как восстановить удостоверение

Восстановить документ можно двумя способами.
Оффлайн — в сервисном центре МВД:
  • обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД;
  • предоставить необходимые документы;
  • сделать фото на месте;
  • получить новое водительское удостоверение.
Онлайн — через электронные сервисы:
  • авторизироваться в Кабинете водителя или через приложение Дія;
  • подать заявку на восстановление удостоверения;
  • выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или с доставкой).

Какие документы нужны для восстановления

Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить:
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой документ);
  • выписка о месте регистрации;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • медицинская справка (на время военного положения не обязательна).
Новое удостоверение изготавливается в день обращения со всеми актуальными данными.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
