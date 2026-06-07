Как планировать бюджет с нестабильным доходом: полезные советы Сегодня 12:11 — Личные финансы

Планирование личного бюджета, Фото: magnific

Если вы работаете на фрилансе, занимаетесь собственным делом или сезонной работой, ваш доход может быть нестабильным. В такой ситуации контролировать бюджет сложнее, однако важно создать систему, которая поможет сохранять финансовую устойчивость даже в менее прибыльные периоды.

Специалисты платформы «Гаразд» собрали советы , которые помогут эффективнее управлять бюджетом, даже если сумма дохода каждый месяц разная.

Шаг 1. Подсчитайте свой финансовый минимум

Специалисты советуют сперва подсчитать сумму, необходимую для комфортной жизни ежемесячно. Далее разделите расходы на две категории — обязательные (аренда жилья, коммуналка, питание, транспорт, связь) и гибкие (развлечения, хобби, подписки и спонтанные покупки).

Для гибких расходов желательно установить лимиты, ведь при уменьшении доходов именно эти статьи бюджета проще всего временно сократить.



Шаг 2. Станьте работодателем для самого себя

Создайте отдельный счет-буфер (или конверт, копилка или «банка»), куда ежемесячно будут поступать все ваши доходы.

После этого раз в месяц переводите себе на основной счет фиксированную «зарплату», необходимую для жизни.

Пример расчета:

К примеру, если для жизни ежемесячно нужно 30 тыс. грн, то в месяц с доходом 60 тыс. грн половину средств можно использовать на текущие нужды, а остальное оставить в резерве.

Если же в следующем месяце доход будет составлять всего 15 тыс. грн, нехватку можно компенсировать за счет накопленных в прошлом месяце средств.

В результате ваш бюджет остается стабильным, даже если доход меняется.

Шаг 3. Сначала «подушка безопасности» — потом новые цели

Сначала средства следует откладывать на создание подушки безопасности, которая будет покрывать расходы на 3−6 месяцев жизни.

После формирования резервного фонда часть свободных средств может быть направлена ​​на другие цели. К примеру, инвестировать часть в ОВГЗ или разместить деньги на депозите.

Также не забывайте о собственном развитии: обучении, новых навыках или инструментах для работы.

Если у вас есть собственное дело, часть средств можно направить на его масштабирование.

Шаг 4. Избегайте финансовых ловушек

Эксперты советуют откладывать средства на уплату налогов, учитывать сезонность доходов и не зависеть от одного источника заработка.

Диверсификация доходов и заблаговременное планирование помогают легче переживать периоды финансовой нестабильности и уменьшают риск возникновения долгов.

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