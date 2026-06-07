Как планировать бюджет с нестабильным доходом: полезные советы

Если вы работаете на фрилансе, занимаетесь собственным делом или сезонной работой, ваш доход может быть нестабильным. В такой ситуации контролировать бюджет сложнее, однако важно создать систему, которая поможет сохранять финансовую устойчивость даже в менее прибыльные периоды.
Специалисты платформы «Гаразд» собрали советы, которые помогут эффективнее управлять бюджетом, даже если сумма дохода каждый месяц разная.
Шаг 1. Подсчитайте свой финансовый минимум
Специалисты советуют сперва подсчитать сумму, необходимую для комфортной жизни ежемесячно. Далее разделите расходы на две категории — обязательные (аренда жилья, коммуналка, питание, транспорт, связь) и гибкие (развлечения, хобби, подписки и спонтанные покупки).