ТОП-5 советов, как сэкономить на семейном отпуске с детьми

Возможно, они даже расскажут вам о собственных ошибках, которые помогут сэкономить. На основе этого опыта вы сможете более взвешенно спланировать свой отпуск.
Бронируйте все заранее
Если оплачивать отель и перелет заранее, можно немало сэкономить. Раннее бронирование, которое стартует еще в конце осени — начале зимы, позволяет выбрать среди лучших отелей, а цены будут значительно дешевле, чем летом.
Ищите семейные скидки
Многие туристические локации предлагают скидки на вход для семей с детьми. Однако чтобы точно быть уверенным в этом, стоит перед отпуском провести небольшое исследование и порыться в интернете.
Больше находитесь на природе
Вместо походов в ресторанах устройте пикник, который обойдется гораздо дешевле. Также можно рассмотреть вариант размещения в кемпинге — дети точно будут в восторге от возможности весь день провести на улице, спать под звездами, а утром проснуться на природе.