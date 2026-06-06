ТОП-5 советов, как сэкономить на семейном отпуске с детьми Сегодня 21:26 — Личные финансы

Как сэкономить деньги во время семейного путешествия с детьми, Фото: magnific

Если правильно спланировать маршрут, выбрать подходящее время для поездки и знать несколько простых уловок, можно существенно сэкономить без ущерба для комфорта и впечатлений.

Эксперты популярного туристического путеводителя Lonely Planet дали несколько советов, которые помогут сэкономить в семейном отпуске с детьми.

Как сэкономить на отдыхе с детьми

Выберите непопулярное направление

Все очень просто — чем популярнее среди туристов локация, тем дороже проживание. Так что лучше избегать модных и трендовых направлений и выбирать менее популярные альтернативы.

Например, лететь на море не в Грецию, куда съезжаются отдыхающие со всей Европы, а в Болгарию, которая не так популярна.

Общайтесь с другими родителями

Очень полезно расспрашивать опыт у людей, которые также ездили в путешествие с детьми. Это могут быть родители одноклассников вашего ребенка, коллеги на работе, имеющие детей и т. д.

Расспросите их, куда они ездили, сколько это стоило и сделали бы они что-то иначе в следующий раз.

Возможно, они даже расскажут вам о собственных ошибках, которые помогут сэкономить. На основе этого опыта вы сможете более взвешенно спланировать свой отпуск.

Бронируйте все заранее

Если оплачивать отель и перелет заранее, можно немало сэкономить. Раннее бронирование, которое стартует еще в конце осени — начале зимы, позволяет выбрать среди лучших отелей, а цены будут значительно дешевле, чем летом.

Ищите семейные скидки

Многие туристические локации предлагают скидки на вход для семей с детьми. Однако чтобы точно быть уверенным в этом, стоит перед отпуском провести небольшое исследование и порыться в интернете.

Больше находитесь на природе

Вместо походов в ресторанах устройте пикник, который обойдется гораздо дешевле. Также можно рассмотреть вариант размещения в кемпинге — дети точно будут в восторге от возможности весь день провести на улице, спать под звездами, а утром проснуться на природе.

Телеканал 24 По материалам:

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