0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 советов, как сэкономить на семейном отпуске с детьми

Личные финансы
32
Как сэкономить деньги во время семейного путешествия с детьми
Как сэкономить деньги во время семейного путешествия с детьми, Фото: magnific
Если правильно спланировать маршрут, выбрать подходящее время для поездки и знать несколько простых уловок, можно существенно сэкономить без ущерба для комфорта и впечатлений.
Эксперты популярного туристического путеводителя Lonely Planet дали несколько советов, которые помогут сэкономить в семейном отпуске с детьми.

Как сэкономить на отдыхе с детьми

Выберите непопулярное направление

Все очень просто — чем популярнее среди туристов локация, тем дороже проживание. Так что лучше избегать модных и трендовых направлений и выбирать менее популярные альтернативы.
Например, лететь на море не в Грецию, куда съезжаются отдыхающие со всей Европы, а в Болгарию, которая не так популярна.

Общайтесь с другими родителями

Очень полезно расспрашивать опыт у людей, которые также ездили в путешествие с детьми. Это могут быть родители одноклассников вашего ребенка, коллеги на работе, имеющие детей и т. д.
Расспросите их, куда они ездили, сколько это стоило и сделали бы они что-то иначе в следующий раз.
Возможно, они даже расскажут вам о собственных ошибках, которые помогут сэкономить. На основе этого опыта вы сможете более взвешенно спланировать свой отпуск.

Бронируйте все заранее

Если оплачивать отель и перелет заранее, можно немало сэкономить. Раннее бронирование, которое стартует еще в конце осени — начале зимы, позволяет выбрать среди лучших отелей, а цены будут значительно дешевле, чем летом.

Ищите семейные скидки

Многие туристические локации предлагают скидки на вход для семей с детьми. Однако чтобы точно быть уверенным в этом, стоит перед отпуском провести небольшое исследование и порыться в интернете.

Больше находитесь на природе

Вместо походов в ресторанах устройте пикник, который обойдется гораздо дешевле. Также можно рассмотреть вариант размещения в кемпинге — дети точно будут в восторге от возможности весь день провести на улице, спать под звездами, а утром проснуться на природе.
По материалам:
Телеканал 24
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems