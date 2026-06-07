В каких городах Украины возрастут тарифы на водоснабжение в июне

В ряде городов Украиныв июне могут возрасти тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в июне. Повышение связано с новыми правилами, позволяющими органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать тарифы на коммунальные услуги, в том числе воду.
В Одессе филиал «Инфоксводоканал» обнародовал проект новых тарифов для населения. Предприятие предлагает повысить стоимость услуг почти в 2,7 раза, объясняя ростом затрат на электроэнергию, горючее, заработные платы и реагенты.
В то же время, в Киеве об изменении тарифов на воду пока не сообщали.
В Киевводоканале не объявляли о пересмотре стоимости услуг, поэтому для жителей столицы в июне будут действовать действующие расценки: