В каких городах Украины возрастут тарифы на водоснабжение в июне Сегодня 09:13 — Личные финансы

В некоторых городах Украины могут увеличиться тарифы на воду в июне, Фото: magnific

В ряде городов Украины в июне могут возрасти тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в июне. Повышение связано с новыми правилами, позволяющими органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать тарифы на коммунальные услуги, в том числе воду.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Почему тарифы на воду могут возрасти

Ранее тарифы для крупных водоканалов утверждала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Теперь соответствующие полномочия на период действия военного положения и до его завершения переданы местным властям.

Читайте также Поставщики показали новые тарифы на газ в июне

Коммунальные предприятия объясняют необходимость пересмотра тарифов существенным ростом затрат на электроэнергию, топливо, реагенты, оплату труда и ремонт сетей.

По их словам, действующие тарифы долго не покрывали фактическую себестоимость услуг, что приводило к накоплению долгов и нехватке средств на модернизацию инфраструктуры.

Где возрастут тарифы на воду

В частности, в Днепре с июня стоимость одного кубометра воды составит 86,83 грн. В Кривом Роге предварительно планируется установить тариф на уровне 78 грн за кубометр.

В Луцке КП «Луцкводоканал» также инициировало пересмотр тарифов. Предприятие предлагает повысить стоимость услуг с нынешних 28 грн. до 73 грн. за кубометр.

В Ужгороде тариф может превысить 96 грн за кубометр, в Тернополе — достичь почти 99 грн, тогда как в Павлограде он уже составляет 113 грн.

Читайте также Украинцы задолжали за коммуналку более 101 млрд грн

В Одессе филиал «Инфоксводоканал» обнародовал проект новых тарифов для населения. Предприятие предлагает повысить стоимость услуг почти в 2,7 раза, объясняя ростом затрат на электроэнергию, горючее, заработные платы и реагенты.

В то же время, в Киеве об изменении тарифов на воду пока не сообщали.

В Киевводоканале не объявляли о пересмотре стоимости услуг, поэтому для жителей столицы в июне будут действовать действующие расценки:

водоснабжение — около 16,16 грн за кубометр;

водоотвод — около 14,22 грн за кубометр.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.