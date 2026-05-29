Поставщики показали новые тарифы на газ в июне Сегодня 10:00 — Энергетика

Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали ценники на июнь. В настоящее время на рынке работают 8 компаний.

Четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные переменные.

Об этом пишет Газправда

Годовые предложения традиционно не изменились. Они колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб.

А вот месячные предложения по сравнению с маем снизились. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 28,49 грн. за кубический метр. Напомним, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. А подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98%.

отказаться от бумажных платежек и сохранять всю историю оплат в мобильном приложении «Куб». Ранее Finance.ua писал , что многие украинцы до сих пор хранят дома папки со старыми квитанциями за коммунальные услуги «на всякий случай». Однако часть бытовых дел теперь можно перевести в цифровой формат. В Нафтогазе напомнили, что клиенты могути сохранять всю историю оплат в мобильном приложении «Куб».

В компании отмечают, что в приложении «Куб» все счета и история платежей хранятся в электронном архиве. Там можно в любой момент проверить оплаты, найти нужную квитанцию ​​или посмотреть объемы потребления газа.

