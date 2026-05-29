Поставщики показали новые тарифы на газ в июне

Годовые предложения традиционно не изменились. Они колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб.
А вот месячные предложения по сравнению с маем снизились. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 28,49 грн. за кубический метр. Напомним, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. А подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98%.
Ранее Finance.ua писал, что многие украинцы до сих пор хранят дома папки со старыми квитанциями за коммунальные услуги «на всякий случай». Однако часть бытовых дел теперь можно перевести в цифровой формат. В Нафтогазе напомнили, что клиенты могут отказаться от бумажных платежек и сохранять всю историю оплат в мобильном приложении «Куб».
В компании отмечают, что в приложении «Куб» все счета и история платежей хранятся в электронном архиве. Там можно в любой момент проверить оплаты, найти нужную квитанцию или посмотреть объемы потребления газа.