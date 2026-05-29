США и Иран согласовали 60-дневное перемирие: цены на нефть начали cнижение

США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня и старте переговоров по ядерной программе Ирана, однако документ еще должен окончательно одобрить президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и источник, участвующий в переговорном процессе.
По данным собеседников издания, условия соглашения были преимущественно согласованы еще во вторник, но обе стороны ожидали политического утверждения на самом высоком уровне. Американские чиновники утверждают, что Иран впоследствии сообщил о готовности подписать меморандум, хотя официального подтверждения от Тегерана пока нет.

Цены на нефть

Цены на нефть изменили направление и перешли к снижению после сообщения Axios о том, что США и Иран достигли договоренности о продлении прекращения огня на 60 дней и постепенном открытии пролива. Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на Brent подешевели на 22 цента, или 0,2%, до $94,07 за баррель. Американские фьючерсы West Texas Intermediate оставались без изменений на уровне $88,68.
Ранее во время сессии оба бенчмарка росли более чем на 2% после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал американскую авиабазу в ответ на удар США по портовому городу Бендер-Аббас.
Соглашение между США и Ираном еще требует окончательного одобрения президента Дональда Трампа, который сказал посредникам, что хочет несколько дней на финальное решение.
Речь идет о Меморандуме о взаимопонимании, который продолжит прекращение огня на 60 дней и начнет переговоры по ядерной программе Ирана.
По материалам:
Finance.ua
