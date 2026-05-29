На ЗАЭС самый продолжительный сбой связи — МАГАТЭ Сегодня 10:44 — Энергетика

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на Запорожской АЭС произошел самый продолжительный сбой из-за сообщения об усилении военной активности вблизи. Его слова цитирует сайт МАГАТЭ.

В среду на ЗАЭС на протяжении около 12 часов не работали ни стационарные телефонные линии, ни интернет-соединение, ставшее самым продолжительным подобным инцидентом на станции с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

«Причина отключения поначалу не была ясна, но оно совпало с сообщениями об обстрелах города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции. Это стало еще одним напоминанием о постоянных вызовах, связанных с обеспечением ядерной безопасности и физической охраны, а также предотвращения аварий во время конфликта как на ЗАЭС» отметили в МАГАТЭ.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время в районе станции не раз фиксировали перебои с электроснабжением из-за боевых действий.

«Инциденты, влияющие на критическую электрическую инфраструктуру, прямо противоречат семи незаменимым принципам и еще раз подчеркивают чрезвычайную уязвимость ситуации с внешним электроснабжением в Украине. Защита подстанций и подключений к энергосети должна оставаться приоритетом для сохранения стабильного и надежного электроснабжения ядерных объектов», — заявил сам Гросси.

Он сказал, что стабильные поставки дизельного топлива остаются очень важными для поддержки системы охлаждения реакторов и резервного энергоснабжения ЗАЭС.

Также агентство сообщило, что команда МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС была проинформирована, что на прошлой неделе в зоне наблюдения объекта было обнаружено 20 беспилотников.

