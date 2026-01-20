0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повреждены ключевые подстанции Украины — МАГАТЭ не упомянуло россию

Энергетика
112
Чернобыльская АЭС полностью лишена внешнего электроснабжения, говорится в сообщении МАГАТЭ, в котором ни словом не упоминается рф.
Несколько украинских электрических подстанций, имеющих ключевое значение для обеспечения ядерной безопасности, повреждены в результате российских ударов. Об этом сообщило МАГАТЭ во вторник, 20 января.
Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной военной активности сегодня утром. Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, также повреждены линии электропередачи, соединяющие другие атомные электростанции", — говорится в сообщении, в котором ни словом не упоминается россия.
По словам Гросси, МАГАТЭ «активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность».
Напомним, 19 января первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль проинформировал Гросси о подготовке россиянами очередной массированной атаки на энергетическую инфраструктуру с возможными ударами по объектам и сетям, которые обслуживают атомные станции.
По материалам:
Корреспондент.net
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems