Чернобыльская АЭС полностью лишена внешнего электроснабжения, говорится в сообщении МАГАТЭ, в котором ни словом не упоминается рф.

Несколько украинских электрических подстанций, имеющих ключевое значение для обеспечения ядерной безопасности, повреждены в результате российских ударов. Об этом сообщило МАГАТЭ во вторник, 20 января.

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной военной активности сегодня утром. Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, также повреждены линии электропередачи, соединяющие другие атомные электростанции", — говорится в сообщении, в котором ни словом не упоминается россия.

По словам Гросси, МАГАТЭ «активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность».

Напомним, 19 января первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль проинформировал Гросси о подготовке россиянами очередной массированной атаки на энергетическую инфраструктуру с возможными ударами по объектам и сетям, которые обслуживают атомные станции.

