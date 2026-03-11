Крупнейший производитель нефти прогнозирует «катастрофу» для мировой экономики Сегодня 20:23 — Энергетика

Гендиректор государственной энергокомпании Saudi Aramco Амин Нассер предупредил о «катастрофических последствиях» для мировой экономики, если война между США и Ираном затянется.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Saudi Aramco ищет альтернативные маршруты экспорта

Во время звонка по поводу финансовых результатов Нассер сказал, что компания работает над быстрым наращиванием экспорта через порт Янбу на Красном море. Это должно позволить около 5 млн баррелей в сутки выходить на мировой рынок без прохода через Ормузский пролив.

Обычно Саудовская Аравия экспортирует около 7 млн ​​баррелей в сутки: лишь небольшая часть идет через Красное море, в то время как большинство из восточного побережья в Персидский залив.

Однако из-за угроз Ирана судоходству Ормузский пролив в значительной степени закрыт, что отрезало большинство саудовской нефти от мирового рынка.

В общей сложности конфликт задел около 20% мировых поставок нефти: Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты сокращают добычу в разном объеме, рискуя столкнуться с нехваткой места в хранилищах.

Последствия экономики

Нассер предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке будет иметь «катастрофические последствия» для нефтяного рынка, если продлится дольше, а также «радикально» повлияет на мировую экономику.

Его слова, сказанные во время квартального звонка о результатах, стали первым публичным предупреждением крупнейшей в мире нефтяной компании по поводу продолжающегося конфликта, который, по тексту, вспыхнул после ударов США и Израиля по Ирану в начале этого месяца.

Эти заявления перекликаются с комментариями министра энергетики Катара на прошлой неделе, который предупреждал, что срыв энергоснабжения может «положить в экономику мира», поскольку страны залива пытаются подчеркнуть для администрации Трампа экономические риски.

