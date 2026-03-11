АМКУ объяснил, почему в Украине подорожало горючее Сегодня 15:03 — Энергетика

Повышение цен на горючее началось 28 февраля

Рост цен на горючее в Украине произошел с задержкой по сравнению со странами Европейского Союза. По состоянию на 23 февраля подорожание горючего в ЕС уже составило 10,5%, в то время как на украинских автозаправочных станциях такого уровня рост цены достигли только 4 марта.

Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко во время выступления в Верховной Раде.

По словам главы АМКУ, повышение цен на горючее началось 28 февраля.

«27 февраля, по информации операторов, объемы приобретения нефтепродуктов, в частности бензина марки А-95, выросли на 40−70%, а дизельного топлива на 60−140%», — сообщил Кириленко.

В то же время, по его словам, произошло сокращение предложения от европейских поставщиков. Это объясняется необходимостью наполнения внутренних рынков в странах Европейского союза.

«По состоянию на 23 февраля рост цен в Европе уже достиг 10,5%, тогда как на украинских АЗС такой уровень повышения зафиксировали только 4 марта — примерно через две недели», — отметил глава АМКУ.

Кириленко также напомнил, что после остановки в прошлом году единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине почти все светлые нефтепродукты на внутреннем рынке зависят от импорта.

Причины роста цен

Среди основных объективных факторов удорожания горючего он назвал:

увеличение спроса;

сокращение предложения;

рост фактической стоимости нефтепродуктов;

повышение стоимости логистических услуг.

Кириленко отметил, что логистику доставки топлива в Украину не сравнить с логистикой в ​​странах Евросоюза.

Тем не менее, по словам Кириленко, АМКУ не исключает, что подорожание горючего на украинских АЗС вызвано еще отдельными субъективными факторами.

АМКУ изучает возможное нарушение законодательства в действиях операторов АЗС при повышении цен на топливо.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса писал , что резкое подорожание горючего в Украине до 100−150 гривен за литр пока маловероятно, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Кроме того, правительство начало реализацию комплекса мер по успокоению «шторма» на рынке горючего в Украине, возникшем на фоне новостей о конфликте на Ближнем Востоке. Одним из ключевых решений станет роль государственной компании «Укрнафта». Компания будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой. Параллельно правительство работает с другими операторами рынка и ожидает ответственной ценовой политики.

