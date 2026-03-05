Будет ли повышение стоимости проезда из-за более дорогого топлива — объяснения экспертов Сегодня 09:03 — Личные финансы

Повышение стоимости проезда в автобусах не будет тождественным подорожанию топлива

Из-за событий на Ближнем Востоке подорожала нефть, и это уже сказалось на ценах на заправках в Украине. Водители отмечают очереди и ажиотаж на АЗС. Владельцы автомобилей спешат приобрести горючее, опасаясь дальнейшего повышения цен.

Будет ли повышение стоимости проезда из-за роста цен на горючее, факты ICTV расспросили у экспертов — Олега Пендзина и Дмитрия Беспалова.

Что происходит с ценами на заправках

Экономист и глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что резкий рост цен на топливо на АЗС может свидетельствовать о сговоре и требует внимания Антимонопольного комитета.

По его словам, рост цен на нефтепродукты обычно отстает от повышения цены на нефть как минимум на 20 дней.

«Если бы цена на нефть поднялась, то на заправках мы бы увидели повышение позже, к тому же оно было бы разным в разных сетях, в зависимости от объемов закупок и партий», — пояснил Пендзин.

Экономист также рассказал, что похожая ситуация была в январе, когда акциз на горючее вырос, но цены на заправках оставались старыми еще около 20 дней, а затем стали постепенно повышаться.

Но сейчас все обстоит иначе. Эксперт напомнил, что 2 марта баррель Brent подскочил до $80, а уже на следующий день цены на всех заправках выросли на 2−3 гривны, к тому же синхронно.

Экономист подчеркнул, что такого просто не может быть. Здесь должен вмешаться Антимонопольный комитет и проверить, что происходит.

«Рост цен происходит слишком быстро, и это абсолютно вопиющая ситуация», — подчеркнул Пендзин.

Изменится ли стоимость проезда в общественном транспорте

Изменится ли стоимость проезда в транспорте из-за роста цен на горючее, рассказал разработчик транспортной модели Киева и титр-эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

«Мы с коллегами когда-то проводили аудит коммунального предприятия в сфере общественного транспорта и выяснили, что наибольшую долю себестоимости перевозок, если рассматривать ее по разным категориям, составляет не горючее, а заработные платы. Поэтому именно они больше сказываются на себестоимости перевозок», — подчеркнул эксперт.

Беспалов отметил, что горючее, конечно, тоже оказывает определенное давление — это одна из составляющих себестоимости перевозок, которая действительно может стать основанием для поднятия вопроса о повышении тарифа. Но повышение стоимости проезда в автобусах точно не будет тождественно подорожанию горючего.

«То есть не будет такой зависимости, что если горючее подорожает на 10%, то тариф также нужно повысить на 10%, ведь горючее не является доминантной составляющей себестоимости перевозок», — объяснил эксперт.

Влияние повышения цен на топливо на стоимость проезда

В то же время опосредованное влияние тоже возможно. Если подорожание горючего повысит инфляцию, то есть цены на другие товары, и это, в свою очередь, повлечет за собой вопрос о повышении минимальной зарплаты, то это может повлиять на тариф даже больше, чем сам рост стоимости горючего.

«Хотел бы напомнить, что тариф — это скорее политический инструмент. Как правило, даже в европейских городах он полностью не покрывает себестоимость перевозок. Пассажиры оплачивают только часть, остальное покрывают все налогоплательщики», — объяснил Беспалов.

Например, в современном Киеве этот разрыв уже достаточно большой. При тарифе 8 грн себестоимость, скорее всего, превышает 30 грн. При столь большой разнице общая пропорция может измениться не слишком ощутимо, поскольку сам разрыв и так очень значительный.

Для частных операторов подорожание топлива будет более ощутимым. Эксперт отметил, что, вероятно, у них есть горючее, закупленное по старым ценам, ведь бизнес обычно планирует и делает запасы.

Но когда эти запасы иссякнут, то вполне вероятно, что они поднимут вопрос о повышении тарифов на перевозку. В таком случае возможно повышение стоимости проезда в маршрутках.

Впрочем, даже удорожание горючего можно попытаться нивелировать за счет оптимизации маршрутной сети и графиков выпуска.

