Гетманцев пригрозил операторам АЗС, что обратится в АМКУ из-за повышения цен на топливо Сегодня 13:10

Топливный бизнес должен учитывать общественную ответственность и не использовать панические настроения для получения сверхприбылей

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на топливо.

«Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Понимаю, что это бизнес, а бизнес — всегда бизнес, и главная его цель — прибыль», — отметил нардеп.

В то же время, депутат подчеркнул, что в условиях войны, когда значительная часть страны вынуждена использовать генераторы, топливный бизнес должен учитывать общественную ответственность и не использовать панические настроения для получения сверхприбылей.

Читайте также События вокруг Ирана: в какую цену они могут обойтись всем участникам и миру в целом

Гетманцев отметил, что резкий рост цен на топливо имеет ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, в частности, учитывая временной лаг между событиями на мировых рынках и влиянием на внутренние цены.

«Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага», — заявил он.

Народный депутат призвал участников рынка пересмотреть ценовую политику.

«Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный», — написал Гетманцев.

Справка Finance.ua:

цены на горючее в Украине продолжают расти на фоне мировых геополитических рисков;

по состоянию на 4 марта самую низкую цену на бензин А-95 предлагает «Укрнафта» — 67,99 грн за литр. Для сравнения, на Wog бензин 95 Евро стоит 68,99 грн, а на Оkko и Socar А-95 Евро — по 70,99 грн за литр;

что касается дизельного топлива, самая низкая цена также зафиксирована в «Укрнафте» — 67,99 грн за литр обычного ДТ. На Wog дизель Евро-5 стоит 68,99 грн, а на Оkko и Socar — по 70,99 грн за литр. Премиальные виды дизеля традиционно дороже;

самый дешевый газ — на Wog и Socar, по 40,98 грн за литр. У «Укрнефти» он стоит 40,99 грн, а на Оkko — 41,99 грн.

Военная операция США и Израиля против Ирана уже сказывается на мировых рынках. Цены на нефть растут, а вместе с ними и риски подорожания горючего в Украине. Эксперты предупреждают, что март может принести новую волну повышения цен на бензин и дизель, ведь страна полностью зависит от импорта нефтепродуктов. Детальнее — в видео на Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.