События вокруг Ирана: в какую цену они могут обойтись всем участникам и миру в целом Сегодня 09:50 — Мир

Война между Ираном и США

28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, которая распространилась как минимум на евразийский регион с участием Соединенных Штатов. США и Израиль инициировали масштабную наступательную операцию против Ирана, что стало фактором существенной трансформации регионального баланса сил.

В ответ иранское руководство санкционировало ракетные и дроновые удары по объектам в странах Персидского залива, где дислоцируются американские военные базы, что показало быструю эскалацию конфликта на региональном уровне.

Эта новая военная операция не может повлиять только на ближневосточный регион, а ее проявления и последствия будут испытывать многие страны.

Finance.ua решил счесть, в какую же сумму может обойтись эти военные действия для участников конфликта (Ирана, Америки и Израиля), а также, каким образом уже влияет и будет влиять это событие на мировой рынок нефти и газа, ведь регион Персидского залива в этом смысле является стратегическим.

Мы также попытались посчитать, каким образом эта военная операция или война повлияет на мировую экономику, особенно если она продлится дольше месяца (как отмечал американский президент Дональд Трамп. Ред.).

Денежные расходы стран на военные действия: оценка и цифры

Иран

Финансовые расходы Ирана можно смоделировать исходя из ориентировочной стоимости использованных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и баллистических ракет, а также количества пусков, осуществленных 28 февраля и 1 марта 2026 года.

По сообщениям европейских медиа, стоимость самых дешевых иранских ракет, в частности типа «Эмад», оценивается примерно в 250 тыс. долларов США, тогда как цена более технологически сложных образцов, таких как «Хорремшехр», может достигать 8 млн долларов. По имеющимся данным, только в первый день иранские вооруженные силы совершили пуск 173 ракет по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Если предположить, что использовались ракеты минимальной стоимости, прямые расходы только по этому направлению могли превысить 43 млн долларов США (173×250 тыс. — Ред.). Учитывая, что удары были нанесены по нескольким государствам региона, общая сумма расходов могла достигать не менее 100−120 млн долларов США, не считая стоимости беспилотников, логистики и сопутствующего обеспечения операции.

Ракеты Ирана

Если учитывать, что Иран использовал хотя бы 20% более дорогих ракет, то, конечно, сумма может быть гораздо больше — до 200 млн долларов.

Что касается беспилотников, то их стоимость сейчас равна в среднем 30 тыс. долларов. За день таким образом страна на беспилотники тратит до 40 млн долларов. То есть, ежедневно Иран может тратить на ракеты и шахеды в этой войне до 110 млн долларов, а если она продлится месяц — 3,3 млрд долларов.

Если реализация плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом, растянется во времени, например, на два месяца, совокупные расходы могут удвоиться и достичь примерно 6,6 млрд долларов США. Для Ирана, уже находящегося под давлением масштабного экономического и социального кризиса, такие расходы составляют чрезвычайно существенную финансовую нагрузку.

Следует подчеркнуть, что речь идет только о ресурсах, направленных на ведение так называемой «воздушной войны» — без учета расходов на логистику, мобилизационные мероприятия, поддержку наземных подразделений, восстановление военной инфраструктуры и макроэкономические последствия эскалации.

Впрочем, даже эти суммы могут казаться относительно умеренными по сравнению с историческими прецедентами. В частности, во время так называемой 12-дневной войны между Ираном и Израилем расходы Тегерана только на ракетные пуски, по оценкам, могли достигать 4,7 млрд долларов США, при общем количестве около 600 выпущенных ракет.

Это позволяет предположить, что доля дорогостоящих ракетных систем в структуре применяемого вооружения была значительно больше, вероятно превышая 20%. Соответственно, структура расходов в этом конфликте могла быть существенно смещена в сторону использования более дорогих и технологически более сложных образцов вооружения.

США

Согласно проекту «Стоимость войны» (Университет Брауна. — Ред.) США потратили с 7 октября 2023 года по начало 2026 года на различные конфликты на Ближнем Востоке, в том числе против Ирана, почти 34 млрд долларов. Из них Израилю Америка отдала 22 млрд долларов. Конечно, почти все эти средства пошли именно на вооружение.

Эксперты соответствующего аналитического проекта оценивают потенциальные ежедневные расходы США в случае войны против Ирана примерно в 30 млн долларов США. Вероятно, речь идет исключительно о прямых военных расходах, связанных с непосредственным применением американских вооруженных сил и вооружения.

В то же время заметим: указанные расчеты были произведены на основе предыдущего опыта военных расходов США во время операции в Венесуэле. Однако эти два кейса существенно отличаются по масштабу, интенсивности боевых действий, геополитическому контексту и уровню привлечения военных ресурсов.

Следовательно, экстраполяция показателей с одного конфликта на другой требует осторожности, поскольку потенциальные затраты в условиях полномасштабного противостояния с Ираном могут существенно превысить приведенные оценки.

Траты США на войну с Ираном

Таким образом, если эта война продлится месяц, США потратят на нее примерно 900 млн долларов. Конечно, здесь нужно приплюсовывать и определенную часть денег, которые Америка предоставляет Израилю уже непосредственно, ведь так поступает страна на протяжении многих лет, как стратегический партнер Израиля (администрация президента Барака Обамы установила ежегодную сумму для Израиля в 3,8 млрд долларов до 2028 года).

В то же время, потенциальные расходы США на войну против Ирана могут оказаться существенно ниже в случае кратковременной кампании. Часть американских экспертов предполагает, что активная фаза операции продлится менее месяца. Такой сценарий связывают со стремлением США максимально быстро нейтрализовать ракетный и беспилотный потенциал Ирана до момента истощения собственных средств противоракетной обороны, предназначенных для перехвата ответных ударов.

Дополнительный довод касается внутренних ресурсных ограничений. Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, значение имеют и запасы боеприпасов самих Соединенных Штатов. Такая позиция свидетельствует об осознании рисков затяжного конфликта и косвенно указывает на целесообразность реализации быстрой, интенсивной и ресурсно ограниченной операции вместо долгой военной кампании.

Израиль

Самые большие расходы на эти военные действия могут быть у Израиля, ведь Иран всегда очень любил отдавать наибольшее «внимание» этой очень недружественной для него стране.

По оценкам The Wall Street Journal, самую большую часть военных расходов этой страны составляют перехват иранских ракет — 200 млн долларов в день. Дорого стоит система, которая может сбивать беспилотники и самолеты: до 700 тысяч долларов. Здесь нужно учитывать, что все это возможно при условии, когда есть два перехватчика.

Отдельно следует учитывать затраты на системы противоракетной обороны, в частности, комплексы Arrow-2 и Arrow-3, предназначенные для перехвата баллистических ракет. Стоимость одного пуска такой перехватывающей ракеты оценивается примерно в 3−4 млн долларов США.

Учитывая интенсивность возможных атак, даже ограниченное применение этих систем может приводить к существенным финансовым нагрузкам, что значительно повышает общую стоимость оборонной фазы конфликта.

По оценкам Института экономической политики имени Аарона в Университете Райхмана в Израиле, месячная война против Ирана будет стоить 12 млрд долларов.

Этот показатель очень высокий. К примеру, месяц войны Украины против россии стоит 4,26 млрд долларов, то есть практически втрое дешевле.

Реакция мировых рынков нефти и газа

Нефть и газ не могли оставаться в стороне от этих событий в таком богатом углеводородом регионе. К тому же не следует забывать о перебоях в работе Ормузского пролива, который является главным маршрутом транспортировки сырья.

Так, по состоянию на 2 марта 2026 года стоимость барреля нефти Brent равнялась 78,51 доллара, правда, она несколько упала по сравнению с 1 марта (79,08 долларов). Но цена нефти выросла существенно — еще 27 февраля она была равна 72,87 доллара за баррель, а в течение прошлого месяца ее колебания были почти не заметны.

Амена Бакр, руководитель направления исследований Ближнего Востока и ОПЕК+ в компании Kpler заявила, что цены на нефть в дальнейшем могут быть в пределах 85−90 долларов за баррель.

Цена на нефть может существенно вырасти, источник фото: pixabay

Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев в комментарии Finance.ua, наоборот, проявляет оптимизм и спокойствие.

«Я уверен, что эта война продлится очень недолго, но за этот короткий период на этом вопросе наживутся финансовые спекулянты, которые заработают на котировках. Эта неделя может быть особенно нервной, однако все потом успокоится. Почему я так уверен? На спрос на нефть эта война вряд ли повлияет, а по ее окончании я даже могу утверждать, что котировки пойдут вниз. Все объясняется тем, что еще в прошлом году на рынке нефти сформировался ее профицит — так в конце 2025-го добывалось 2,5 барреля в сутки, а в начале этого года — уже 3 млн баррелей. То есть, в мире идет перепроизводство нефти. А Иран на этот процесс практически не оказывает никакого влияния», — отмечает он.

По его мнению, ситуация с газом похожа, как с нефтью: под ударом оказался только Катар, являющийся поставщиком сжиженного газа в Европу. Однако не только эта страна занимается подобным: США, Алжир и европейские страны.

Фактически с ним согласен известный экономический и политический эксперт Алексей Кущ, который на своей странице, а Телеграм отмечает, что в случае быстрого завершения войны цены на нефть также быстро снизятся до 60−70 долларов за баррель.

По мнению аналитика, частичная блокировка Ормузского пролива повлияет на повышение цен — 80−90 долларов за баррель, а в случае с полным закрытием трафика через него — 100 долларов за баррель.

«Если война перейдет к активной фазе, то цены на нефть повысятся до 120 долларов за баррель. Таким образом, ключевой фактор — это не временная блокада этого пролива, а продолжительность войны. Еще один немаловажный фактор: удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива», — добавляет он.

Прогноз состояния мировой и европейской экономик

Аналитики EU Perspectives не так оптимистичны, как украинские эксперты. Так, по их мнению, около десятой части нефти ЕС до сих пор транспортируется по тому же Ормузскому проливу и реакция и ситуация на рынках Европы может быть довольно драматичной.

Также по их утверждениям, уязвимость Европы от сжиженного газа не такая абстрактная: примерно 10% его импорта проходит из Катара через тот же пролив. Среди стран-импортеров этой продукции Италия, Бельгия и Польша, экономики которых больше всего зависят от поставок сжиженного газа.

Что касается динамики неэнергетических рынков, аналитики EU Perspectives прогнозируют существенное усиление инфляционных процессов в странах Европейского Союза. В своих оценках, они ссылаются на сценарные расчеты Европейского центрального банка, подготовленные в декабре 2025 года.

Согласно этим прогнозам, повышение мировых цен на нефть на 14% могло бы вызвать рост инфляции в еврозоне примерно на 0,5 процентного пункта. В то же время, фактическая динамика цен на энергоносители, как отмечается, существенно превышает заложенные в этом сценарии параметры, что потенциально усиливает инфляционное давление на экономики региона.

«Индекс потребительских цен в еврозоне, ранее прогнозировавшийся на уровне свыше 2,2%, может возрасти до 3,0−3,5% уже к третьему кварталу 2026 года, что фактически нивелирует значительную часть достигнутой в 2025 году дезинфляции. Ожидается также повторный рост цен на продовольствие, поскольку повышение стоимости удобрений будет стимулировать удорожание пшеницы и мясной продукции.

Наиболее уязвимыми остаются экономики Германии, Италии и Польши, которые существенно зависят от углеводородов в секторе тяжелой промышленности. Франция и Испания могут частично смягчить последствия ценового шока благодаря развитым мощностям в сфере ядерной и возобновляемой энергетики", — отмечают аналитики EU Perspectives.

Относительно Украины все эти глобальные события также скажутся на экономике и уровне инфляции. По оценкам аналитика консалтинговой компании «Нафторынок» Александра Сиренко, в случае дальнейшего роста мировых цен на нефть, цены на горючее на украинских АЗС также будут расти; напротив, при снижении стоимости сырья они будут спадать. Такая динамика будет непосредственно влиять на рост цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары. В то же время, отечественные эксперты пока не могут предоставить точных цифровых прогнозов относительно объемов этого влияния.

Можно утверждать, что эти события почти не будут оказывать негативного влияния на экономики стран западного полушария. В то же время потенциальную экономическую выгоду в случае затягивания конфликта могут получить Соединенные Штаты. В частности, они смогут частично заместить поставки сжиженного природного газа из таких стран, как Катар, и увеличить объемы поставок в страны Европейского Союза.

Вывод

Военные действия на Ближнем Востоке, в случае потери контроля над ситуацией и затягивания конфликта во времени, могут существенно изменить состояние и конфигурацию мировой экономики, прежде всего европейской и азиатской, не говоря уже о потенциальных серьезных последствиях гуманитарного или миграционного характера.

В то же время, несмотря на то, что Иран — большая страна со значительными природными ресурсами и ядерными накоплениями, сейчас находится в глубоком экономическом и социальном кризисе. Если военная операция более сильных стран, прежде всего США и Израиля, пройдет быстро и эффективно, мир, вероятно, не испытает значительных потрясений, в частности в сфере экономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.