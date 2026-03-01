Украинцы открыли в Польше более 120 тысяч компаний с 2022 года Сегодня 18:21 — Мир

Вклад украинцев в развитие экономики Польши

С начала полномасштабного вторжения украинцы зарегистрировали в Польше более 120 тысяч компаний. Большинство беженцев из Украины либо работает, либо занимается предпринимательством, создавая рабочие места и платя налоги в бюджет страны.

Об этом сообщает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Вклад украинцев в развитие экономики Польши

Уровень профессиональной активности взрослых мигрантов из Украины, по оценкам министра, даже выше, чем среди граждан Польши.

Читайте также Украинцы дали Польше в 8 раз больше, чем они потратили на помощь

«Уровень профессиональной активности взрослых иммигрантов из Украины даже выше, чем среди поляков. С 2022 года украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний. Они нанимают людей, платят налоги. Эти предприятия увеличивают наш торговый обмен с Украиной», — сказал Сикорский.

По его словам, в 2024 году украинцы ощутимо поспособствовали развитию польской экономики: ВВП Польши вырос почти на 100 млрд. злотых. Это более половины суммы, выделенной в том же году на Национальный фонд здравоохранения.

Сикорский также отметил, что поражение Украины в войне нанесло бы Польше больше ущерба, чем сейчас стоит помощь Украине.

Читайте также Кому из пенсионеров в Польше могут «урезать» выплаты

В 2022—2025 годах ЕС и страны-члены предоставили Украине почти 200 млрд евро поддержки. В то же время потенциальная оборона восточного фланга НАТО в случае расширения агрессии стоила бы не менее 1,2 трлн евро — это в 24 раза больше годового оборонного бюджета Польши.

Украинцы дали Польше в 8 раз больше, чем потрачено на помощь

Ранее Finance.ua писал , что украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд. злотых

Присутствие украинцев не привело к росту безработицы среди поляков и даже стимулировало рост производительности и зарплат в регионах с высокой концентрацией украинских работников.





Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.