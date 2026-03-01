Украинцы открыли в Польше более 120 тысяч компаний с 2022 года
С начала полномасштабного вторжения украинцы зарегистрировали в Польше более 120 тысяч компаний. Большинство беженцев из Украины либо работает, либо занимается предпринимательством, создавая рабочие места и платя налоги в бюджет страны.
Об этом сообщает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Вклад украинцев в развитие экономики Польши
Уровень профессиональной активности взрослых мигрантов из Украины, по оценкам министра, даже выше, чем среди граждан Польши.
«Уровень профессиональной активности взрослых иммигрантов из Украины даже выше, чем среди поляков. С 2022 года украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний. Они нанимают людей, платят налоги. Эти предприятия увеличивают наш торговый обмен с Украиной», — сказал Сикорский.
По его словам, в 2024 году украинцы ощутимо поспособствовали развитию польской экономики: ВВП Польши вырос почти на 100 млрд. злотых. Это более половины суммы, выделенной в том же году на Национальный фонд здравоохранения.
Сикорский также отметил, что поражение Украины в войне нанесло бы Польше больше ущерба, чем сейчас стоит помощь Украине.
В 2022—2025 годах ЕС и страны-члены предоставили Украине почти 200 млрд евро поддержки. В то же время потенциальная оборона восточного фланга НАТО в случае расширения агрессии стоила бы не менее 1,2 трлн евро — это в 24 раза больше годового оборонного бюджета Польши.
Украинцы дали Польше в 8 раз больше, чем потрачено на помощь
Ранее Finance.ua писал, что украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд. злотых
Присутствие украинцев не привело к росту безработицы среди поляков и даже стимулировало рост производительности и зарплат в регионах с высокой концентрацией украинских работников.
