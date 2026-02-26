Кому из пенсионеров в Польше могут «урезать» выплаты
С начала марта 2026 года в Польше вступят в силу новые лимиты дополнительного дохода для лиц, получающих досрочные пенсии или пенсии по инвалидности. Об изменениях сообщило Заведение социального страхования (ZUS).
Повышение порогов означает более широкие возможности для подработки, однако превышение установленных границ может привести к существенному уменьшению выплат или их временному прекращению.
Об этом сообщает inpoland.
Новые лимиты дохода
Показатели рассчитаны на основе данных Центрального статистического управления Польши. Средняя заработная плата в IV квартале 2025 года составила 9197 злотых.
Соответственно, с 1 марта 2026 года будут действовать следующие лимиты:
- более 6438,50 злотых брутто (70% средней зарплаты) — пенсия будет уменьшена;
- более 11 957,20 злотых (130%) — выплаты могут быть временно приостановлены.
Если доход превышает нижний порог, но не достигает верхнего, пенсию уменьшат на сумму превышения. В то же время действует ограничение: сокращение не может превышать 989,41 злотых для пенсий по возрасту и в случае полной нетрудоспособности.
Кого ограничения не касаются
Лимиты не применяются к лицам, достигшим общего пенсионного возраста:
- 60 лет — для женщин;
- 65 лет — для мужчин.
Они могут получать дополнительный доход без ограничений.
Читайте также
Однако есть исключение: если пенсия была повышена до минимального уровня (с марта 2026 года — 1 978,49 злотых брутто), в случае дополнительного заработка выплата будет производиться без доплаты до минимальной суммы.
Обязанность уведомлять ZUS
Лица, которых касаются лимиты, обязаны информировать ZUS о начале работы и прогнозируемом доходе. Для этого следует подать соответствующее заявление.
Кроме того, ежегодно до конца февраля необходимо предоставить справку о фактических доходах за предыдущий год.
Ранее мы сообщали, что ZUS доплачивает украинцам минимальную пенсию в Польше. Подробно об условиях читайте здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Индексация пенсий в марте 2026 года: правительство приняло решение
Онлайн-счет для юрлиц: что предлагают банки на старте 2026 года
Кому из пенсионеров в Польше могут «урезать» выплаты
Сколько налогов с доходов платят украинцы, и как сэкономить
Чешский бизнес предупреждает о последствиях оттока украинцев
Новые суммы судебного сбора и админуслуг в 2026 — что нужно знать