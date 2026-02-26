0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому из пенсионеров в Польше могут «урезать» выплаты

Личные финансы
70
В Польше будут действовать новые лимиты дополнительного дохода для некоторых лиц, получающих пенсии
В Польше будут действовать новые лимиты дополнительного дохода для некоторых лиц, получающих пенсии
С начала марта 2026 года в Польше вступят в силу новые лимиты дополнительного дохода для лиц, получающих досрочные пенсии или пенсии по инвалидности. Об изменениях сообщило Заведение социального страхования (ZUS).
Повышение порогов означает более широкие возможности для подработки, однако превышение установленных границ может привести к существенному уменьшению выплат или их временному прекращению.
Об этом сообщает inpoland.

Новые лимиты дохода

Показатели рассчитаны на основе данных Центрального статистического управления Польши. Средняя заработная плата в IV квартале 2025 года составила 9197 злотых.
Соответственно, с 1 марта 2026 года будут действовать следующие лимиты:
  • более 6438,50 злотых брутто (70% средней зарплаты) — пенсия будет уменьшена;
  • более 11 957,20 злотых (130%) — выплаты могут быть временно приостановлены.
Если доход превышает нижний порог, но не достигает верхнего, пенсию уменьшат на сумму превышения. В то же время действует ограничение: сокращение не может превышать 989,41 злотых для пенсий по возрасту и в случае полной нетрудоспособности.

Кого ограничения не касаются

Лимиты не применяются к лицам, достигшим общего пенсионного возраста:
  • 60 лет — для женщин;
  • 65 лет — для мужчин.
Они могут получать дополнительный доход без ограничений.
Читайте также
Однако есть исключение: если пенсия была повышена до минимального уровня (с марта 2026 года — 1 978,49 злотых брутто), в случае дополнительного заработка выплата будет производиться без доплаты до минимальной суммы.

Обязанность уведомлять ZUS

Лица, которых касаются лимиты, обязаны информировать ZUS о начале работы и прогнозируемом доходе. Для этого следует подать соответствующее заявление.
Кроме того, ежегодно до конца февраля необходимо предоставить справку о фактических доходах за предыдущий год.
Ранее мы сообщали, что ZUS доплачивает украинцам минимальную пенсию в Польше. Подробно об условиях читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионерУкраинцы в ПольшеПольша
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems