Кому из пенсионеров в Польше могут «урезать» выплаты

В Польше будут действовать новые лимиты дополнительного дохода для некоторых лиц, получающих пенсии

С начала марта 2026 года в Польше вступят в силу новые лимиты дополнительного дохода для лиц, получающих досрочные пенсии или пенсии по инвалидности. Об изменениях сообщило Заведение социального страхования (ZUS).

Повышение порогов означает более широкие возможности для подработки, однако превышение установленных границ может привести к существенному уменьшению выплат или их временному прекращению.

Новые лимиты дохода

Показатели рассчитаны на основе данных Центрального статистического управления Польши. Средняя заработная плата в IV квартале 2025 года составила 9197 злотых.

Соответственно, с 1 марта 2026 года будут действовать следующие лимиты:

более 6438,50 злотых брутто (70% средней зарплаты) — пенсия будет уменьшена;

брутто (70% средней зарплаты) — пенсия будет уменьшена; более 11 957,20 злотых (130%) — выплаты могут быть временно приостановлены.

Если доход превышает нижний порог, но не достигает верхнего, пенсию уменьшат на сумму превышения. В то же время действует ограничение: сокращение не может превышать 989,41 злотых для пенсий по возрасту и в случае полной нетрудоспособности.

Кого ограничения не касаются

Лимиты не применяются к лицам, достигшим общего пенсионного возраста:

60 лет — для женщин;

65 лет — для мужчин.

Они могут получать дополнительный доход без ограничений.

Однако есть исключение: если пенсия была повышена до минимального уровня (с марта 2026 года — 1 978,49 злотых брутто), в случае дополнительного заработка выплата будет производиться без доплаты до минимальной суммы.

Обязанность уведомлять ZUS

Лица, которых касаются лимиты, обязаны информировать ZUS о начале работы и прогнозируемом доходе. Для этого следует подать соответствующее заявление.

Кроме того, ежегодно до конца февраля необходимо предоставить справку о фактических доходах за предыдущий год.

