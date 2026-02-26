Индексация пенсий в марте 2026 года: правительство приняло решение
С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен», — заявила Свириденко.
Кроме того, Кабинет Министров также продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021−2025 годов. «Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, выплаты которых ранее не подпадали под индексацию», — добавила премьер-министр.
Какие выплаты подлежат индексации
Перерасчет произойдет автоматически и охватит большинство основных видов пенсий, в частности:
- пенсии по возрасту;
- военные пенсии;
- пенсии по инвалидности;
- пенсии в связи с потерей кормильца;
- специальные пенсии бывших работников органов местного самоуправления;
- пенсии государственных служащих;
- пенсии научных работников.
Также будут проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий.
Кроме того, индексация будет касаться страховых выплат гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве.
Пересчет для работающих пенсионеров
С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с учетом обновленного страхового стажа и заработной платы.
«Все выплаты обеспечены в пределах бюджета Пенсионного фонда. Государство последовательно выполняет свои социальные обязательства и продолжает беспокоиться о людях, обеспечивая своевременное повышение пенсий даже в условиях войны», — подытожила Свириденко.
Как изменятся минимальные пенсии
Как уточнили в Министерстве социальной политики, после перерасчета пенсии вырастут по меньшей мере на 100 гривен и не более чем на 2595 гривен.
«Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет выплат для миллионов граждан», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
По его словам, размер индексации определяется по формуле, закрепленной законодательством, согласно которой коэффициент на 50% зависит от инфляции за предыдущий год (8% в 2025 году) и на 50% - от роста средней заработной платы за три года (16,1%), что в итоге сформировало коэффициент индексации на уровне 12,1%.
Минимальные пенсионные выплаты возрастут:
- для пенсионеров в возрасте 80 лет и более при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, а также пенсионеров в возрасте от 65 лет и более, не работающих и имеющих полный страховой стаж (35/30 лет соответственно), минимальный размер пенсии возрастет с 3758 грн до 4213 грн;
- для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем — с 3613 грн до 4050 гривен;
- для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем — с 3323 грн до 3725 грн, а для пенсионеров с меньшим страховым стажем — с 3038 грн до 3406 грн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что у некоторых пенсионеров размер выплат не изменится в марте. Пенсии, установленные на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность или в максимальном размере (10 прожиточных минимумов), не индексируются, ведь их размеры уже были пересмотрены с 1 января 2026 года после повышения прожиточного минимума. Также без изменений останутся выплаты получателям спецпенсий (прокурорам и судьям в отставке).
Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.
