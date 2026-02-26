Индексация пенсий в марте 2026 года: правительство приняло решение Сегодня 11:05 — Личные финансы

Размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год

С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен», — заявила Свириденко.

Кроме того, Кабинет Министров также продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021−2025 годов. «Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, выплаты которых ранее не подпадали под индексацию», — добавила премьер-министр.

Какие выплаты подлежат индексации

Перерасчет произойдет автоматически и охватит большинство основных видов пенсий, в частности:

пенсии по возрасту;

военные пенсии;

пенсии по инвалидности;

пенсии в связи с потерей кормильца;

специальные пенсии бывших работников органов местного самоуправления;

пенсии государственных служащих;

пенсии научных работников.

Также будут проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий.

Кроме того, индексация будет касаться страховых выплат гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве.

Пересчет для работающих пенсионеров

С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с учетом обновленного страхового стажа и заработной платы.

«Все выплаты обеспечены в пределах бюджета Пенсионного фонда. Государство последовательно выполняет свои социальные обязательства и продолжает беспокоиться о людях, обеспечивая своевременное повышение пенсий даже в условиях войны», — подытожила Свириденко.

Как изменятся минимальные пенсии

пенсии вырастут по меньшей мере на 100 гривен и не более чем на 2595 гривен. Как уточнили в Министерстве социальной политики, после перерасчета

«Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет выплат для миллионов граждан», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По его словам, размер индексации определяется по формуле, закрепленной законодательством, согласно которой коэффициент на 50% зависит от инфляции за предыдущий год (8% в 2025 году) и на 50% - от роста средней заработной платы за три года (16,1%), что в итоге сформировало коэффициент индексации на уровне 12,1%.

Минимальные пенсионные выплаты возрастут:

для пенсионеров в возрасте 80 лет и более при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, а также пенсионеров в возрасте от 65 лет и более, не работающих и имеющих полный страховой стаж (35/30 лет соответственно), минимальный размер пенсии возрастет с 3758 грн до 4213 грн;

для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем — с 3613 грн до 4050 гривен;

для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем — с 3323 грн до 3725 грн, а для пенсионеров с меньшим страховым стажем — с 3038 грн до 3406 грн.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что у некоторых пенсионеров размер выплат не изменится в марте. Пенсии, установленные на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность или в максимальном размере (10 прожиточных минимумов), не индексируются, ведь их размеры уже были пересмотрены с 1 января 2026 года после повышения прожиточного минимума. Также без изменений останутся выплаты получателям спецпенсий (прокурорам и судьям в отставке).

Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.



