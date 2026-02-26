«2200 грн от Укрэнерго» распространяется новая мошенническая схема Сегодня 11:22 — Личные финансы

Мошенники в мессенджерах рассылают сообщения с обещанием якобы компенсации на 2200 грн

В мессенджерах фиксируют новую волну мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с обещанием якобы компенсации в размере 2200 грн от Ощадбанка и Укрэнерго.

На самом деле речь идет о фишинговой схеме, цель которой — получить доступ к банковским данным граждан и похитить средства со счетов.

Об этом предупредили в пресс-службе Ощадбанка.

Как работает схема

Мошенники присылают пользователям ссылку на поддельный сайт, который визуально может напоминать официальные ресурсы.

Далее жертве предлагают ввести:

номер банковской карты;

срок ее действия;

CVV-код.

После ввода этих данных деньги со счета могут быть списаны.

Что важно знать

Как отмечают в финучреждении, Ощадбанк не начисляет никаких компенсаций через мессенджеры и не просит вводить конфиденциальные данные карты на сторонних сайтах.

Официальный сайт банка — только один: oschadbank.ua

Что делать в случае получения подозрительного сообщения

Специалисты советуют:

не переходить по сомнительным ссылкам;

не вводить никакие персональные или банковские данные.

Если данные карты уже были введены, необходимо немедленно заблокировать ее через приложение «Мобильный Ощад» или обратиться на горячую линию по номеру 0 800 210 800.

Граждан призывают быть внимательными и предупреждать родных и близких о возможных мошеннических схемах во избежание финансовых потерь.

