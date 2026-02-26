«2200 грн от Укрэнерго» распространяется новая мошенническая схема
В мессенджерах фиксируют новую волну мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения с обещанием якобы компенсации в размере 2200 грн от Ощадбанка и Укрэнерго.
На самом деле речь идет о фишинговой схеме, цель которой — получить доступ к банковским данным граждан и похитить средства со счетов.
Об этом предупредили в пресс-службе Ощадбанка.
Как работает схема
Мошенники присылают пользователям ссылку на поддельный сайт, который визуально может напоминать официальные ресурсы.
Далее жертве предлагают ввести:
- номер банковской карты;
- срок ее действия;
- CVV-код.
После ввода этих данных деньги со счета могут быть списаны.
Что важно знать
Как отмечают в финучреждении, Ощадбанк не начисляет никаких компенсаций через мессенджеры и не просит вводить конфиденциальные данные карты на сторонних сайтах.
Официальный сайт банка — только один: oschadbank.ua.
Что делать в случае получения подозрительного сообщения
Специалисты советуют:
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- не вводить никакие персональные или банковские данные.
Если данные карты уже были введены, необходимо немедленно заблокировать ее через приложение «Мобильный Ощад» или обратиться на горячую линию по номеру 0 800 210 800.
Граждан призывают быть внимательными и предупреждать родных и близких о возможных мошеннических схемах во избежание финансовых потерь.
Ранее мы сообщали о самых популярных схемах мошенничества в интернет-банкинге и как себя защитить.
Поделиться новостью
Также по теме
«2200 грн от Укрэнерго» распространяется новая мошенническая схема
Индексация пенсий в марте 2026 года: правительство приняло размеры доплат
Онлайн-счет для юрлиц: что предлагают банки на старте 2026 года
Кому из пенсионеров в Польше могут «урезать» выплаты
Сколько налогов с доходов платят украинцы, и как сэкономить
Чешский бизнес предупреждает о последствиях оттока украинцев