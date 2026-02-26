Чешский бизнес предупреждает о последствиях оттока украинцев Сегодня 09:02 — Личные финансы

Экономический рост Чехии в последние три года в значительной степени связан с трудоустройством беженцев

Чешское общество нуждается в украинских работниках в разных областях от экономики до системы здравоохранения и социальных услуг, а бюджет страны получает значительные поступления от труда украинцев. По состоянию на февраль 2026 года в Чехии работают около 170 тысяч украинцев.

Об этом пишет Radio Prague International.

Лидер партии SPD и глава Палаты депутатов Томио Окамура заявляет, что два из трех главных пунктов, которые его политическая сила продвигает в рамках правительственной коалиции, касаются украинцев или Украины. Речь идет, в частности, об усилении требований к условиям временной защиты для беженцев из Украины и прекращении чешской военной помощи Украине.

В то же время, аргументы политика, озвученные в подкасте интернет-издания iDnes. cz «Rozstrel», подвергают критике эксперты и представители бизнеса.

В частности, Окамура не согласился с заявлением министра труда Алеша Юхелки о том, что чешский рынок труда не может обойтись без украинских работников. Политик утверждал, что четыре года назад, до прибытия значительного количества беженцев из Украины, у чешского рынка труда не было проблем. По его мнению, приход украинцев в некоторых отраслях якобы повлек за собой снижение зарплат чешских граждан.

Предложения по усилению условий временной защиты

Окамура заявил, что коалиция готовит законопроект, предусматривающий существенное усиление условий временной защиты для украинцев. По его словам, полностью отменить временную защиту невозможно из-за директивы ЕС.

По его мнению, завершение войны автоматически привело бы к прекращению временной защиты, после чего украинцы должны вернуться домой или оформлять стандартные разрешения на долгосрочное пребывание. Параллельно коалиция планирует ужесточить законодательство о пребывании иностранцев.

Политик также заявил, что часть граждан выражает обеспокоенность из-за большого количества украинцев в стране. По его словам, жители Праги жалуются на то, что в торговых центрах и других общественных местах часто слышат украинский или русский язык и «чувствуют себя не как дома».

Окамура также отметил, что министры от SPD голосовали против нового этапа предоставления специальных разрешений на долгосрочное пребывание для украинцев с временной защитой. В то же время другие члены правительства поддержали это решение, поэтому программа была продлена на тех же условиях, что и в прошлом году.

Взносы украинцев в бюджет Чехии

Со своей стороны, директор Организации помощи беженцам Мартин Розумек подчеркнул, что чешское общество нуждается в украинских работниках в разных сферах от экономики до системы здравоохранения и социальных услуг.

Он отметил, что в Чехии украинские беженцы фактически оказались вне системы государственной социальной поддержки, в то время как бюджет получает значительные поступления от их труда.

По оценкам Разумека, интеграция украинских беженцев успешна: большинство людей трудоспособного возраста работает, а социальное пособие получают около 20%. Это преимущественно пожилые или больные люди.

Он также подчеркнул, что налоговые и социальные взносы украинцев обеспечивают значительные доходы бюджета, которых достаточно для финансирования выплат безработным и людям с инвалидностью.

«У нас полно людей с инвалидностью или больных раком, которые не получают никакой помощи по уходу за ними. Вовлечение их в чешскую систему социальной поддержки помогло бы. Ведь украинские беженцы приносят в бюджет столько, что с этого можно оплатить всех чешских безработных и инвалидов. Я думаю, что мы могли бы за эти деньги заботиться и о тех тысячах старых и больных украинцев», — отмечает Мартин Розумек.

Подобной позиции придерживается социолог компании PAQ Research Даниэл Прокоп. По его словам, экономический рост Чехии в последние три года в значительной степени связан с трудоустройством беженцев, около 170 тысяч из которых работают.

По оценке исследователя эти работники обеспечивают существенную поддержку чешской экономике.

«Мы не отдаем себе отчет, что те 170 тысяч рабочих мест являются огромной помощью всей экономике», — отмечает он.

Строительство зависит от украинских работников

Одной из отраслей, где недостаток работников ощущается больше всего, есть строительство. Украинцы работали там и до начала полномасштабной войны россии против Украины.

По данным Союза предпринимателей в строительстве, в настоящее время в отрасли работает около 415 тысяч человек, из которых около 40 тысяч — граждане Украины. Они занимают разные должности — от рабочих до таких, где требуются квалифицированные специалисты.

По оценкам организации, в ближайшие пять лет нехватка работников в отрасли может возрасти до 75 тысяч человек.

Президент союза Иржи Ноуза отметил, что без украинских работников ситуация была бы гораздо сложнее. По его словам, чешские граждане не проявляют значительного интереса к строительным профессиям, а возможный отток украинцев имел бы негативные последствия для отрасли. Без украинских работников часть строительных проектов могла бы остановиться.

Это относится и к другим отраслям экономики. Несколько опрошенных агентством аналитиков в области сельского хозяйства почти дословно сказали одно и то же: для многих сельскохозяйственных предприятий украинцы стали по сути незаменимой рабочей силой, и без них эти предприятия уже не могут представить свою работу.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что предприятия, созданные гражданами Украины в Польше, обеспечивают около 3% валового внутреннего продукта страны. Деятельность украинских предпринимателей оказывает значительное влияние на развитие польской экономики и макроэкономические показатели страны.

