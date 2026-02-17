0 800 307 555
Разрешение на проживание в Чехии: какие требования будут действовать в 2026 году

Личные финансы


Правительство Чехии одобрило условия второго этапа предоставления специальных разрешений на долгосрочное пребывание для лиц с временной защитой. Требования остались неизменными, несмотря на возражения части коалиции.
Об этом сообщает Radio Prague International.

Условия остались без изменений

Согласно постановлению, критерии для получения специального разрешения на долгосрочное пребывание в 2026 году отвечают требованиям, действовавшим в 2025 году.
В документе обновлены только календарные даты и отчетные периоды доходов. Срок подачи заявлений на оформление разрешения сокращен: регистрация продлится с 1 октября по 31 декабря 2026 года. В прошлом году она начиналась с 1 сентября.
Период предварительного выражения интереса останется неизменным с 1 по 30 апреля.

Кто может претендовать на специальное разрешение

Программа не распространяется на всех лиц с временной защитой и рассматривается как альтернативный вариант только для части из них.
Основные требования к заявителям:
  • действующий загранпаспорт;
  • отсутствие судимости;
  • подтвержденное жилье;
  • экономическая самодостаточность и отсутствие зависимости гуманитарной помощи;
  • достаточный уровень интеграции в чешское общество, в том числе пребывание в стране более двух лет;
  • для детей — обязательное посещение школы.
Строгим условием остается уровень доходов. Минимальная база налогооблагаемого дохода за 2025 год должна составлять:
  • не менее 440 тыс. чешских крон для основного заявителя в домохозяйстве;
  • дополнительно по 110 тыс. крон на каждого следующего члена семьи.
В сопроводительной записке говорится, что ориентация на экономически самодостаточных лиц должна обеспечить экономический эффект для страны в случае их долгосрочного проживания.
В первой волне 2025 года с просьбой о специальном разрешении обратилось более 80 тысяч беженцев из Украины, выполнили все условия и наделены правом получить его всего более 16 тысяч.
Finance.ua со ссылкой на министра внутренних дел Любомира Метнара писал, что чешские власти хотят активнее переходить от практики социальной помощи украинским беженцам к предоставлению разрешений на проживание тем, кто хорошо интегрируется, платит налоги и не получает от государства никакой помощи.
«Мы хотим, чтобы количество людей, которые здесь работают, было больше, чтобы росло. Поэтому мы одобрили правительственное постановление так называемой программы специального долгосрочного проживания, которая является инструментом поддержки работающих и самодостаточных людей, которые проживают в Чешской Республике в течение длительного времени, работают, уплачивают налоги и соблюдают правила», — заявил Метнар.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Украинцы в ЧехииЧехия
