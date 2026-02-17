0 800 307 555
Очереди, бумаги и проблемы с Дія. Картой: Гетманцев рассказал о трудностях с детскими выплатами

Личные финансы
5
Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что пересмотр выплат при рождении детей необходим, и напомнил, что еще в 2021 году зарегистрировал законопроект об их повышении.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
В то же время, по его словам, вместо упрощения процедуры получения пособия матери вынуждены проходить сложные бюрократические процедуры: заполнять бумажные формы, стоять в очередях и сталкиваться с проблемами при открытии «Дія.Карты» из-за непроработанных механизмов.
Гетманцев отметил, что из-за этого программа вызывает недовольство среди получателей пособия.
По его словам, он обратился к правительству и поднял этот вопрос в парламенте с требованием скорейшего устранения недостатков.

Что известно о выплатах при рождении ребенка

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен. Какие выплаты можно получить:
  • 50 000 грн — единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка;
  • 7 000 грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5);
  • 8 000 грн — пособие по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);
  • 8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок».
По материалам:
Судебно-юридична газета
