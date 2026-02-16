0 800 307 555
ру
Минимальную зарплату могут привязать к средней: детали нового Трудового кодекса

Личные финансы
Размер минималки должен быть производным от средней заработной платы в стране
Проект нового Трудового кодекса Украины предусматривает гармонизацию правил рынка труда с нормами Европейского Союза и способствует возвращению граждан и их интеграции в европейский рынок труда.
Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак, передает пресс-служба Минэкономики.
По словам Марчак, документ предусматривает равную защиту трудовых прав для всех работников независимо от их гражданства.
Также проект должен обеспечить полное соответствие украинскому трудовому законодательству нормам и директивам Европейского Союза.

Новый подход к минимальной зарплате

Одно из ключевых новшеств — введение четкой методологии определения минимальной заработной платы. Согласно проекту, ее размер должен рассчитываться на основе средней заработной платы в стране, соответствующей европейским подходам.
Конкретные параметры расчета будут определяться Кабинетом Министров после консультаций с социальными партнерами.

Цифровые сервисы для возвращения работников

Отдельное направление реформы — цифровизация рынка труда. Планируется создание онлайн-инструментов, которые позволят гражданам, находясь за границей, искать работу в Украине, оценивать соответствие своих навыков требованиям работодателей и получать рекомендации по обучению или переквалификации.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда;
  • в проекте нового Трудового кодекса закрепляются современные форматы работы: дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 28 календарных дней;
  • сейчас около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста, в то время как официально заняты не более 10 миллионов. Приблизительно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда. Изменения трудового законодательства будут способствовать выходу из «тени» части украинцев.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
ЗарплатаМинимальная зарплата
