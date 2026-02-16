0 800 307 555
ру
Регионы с самым большим количеством вакансий с жильем — данные Службы занятости

Личные финансы
Мастер по изготовлению мебели
В январе 2026 года Государственная служба занятости предложила более тысячи вакансий по обеспечению жильем от работодателя. По состоянию на конец месяца на Едином портале вакансий оставалось около 800 таких предложений.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Какие условия предлагают работодатели

На Едином портале вакансий искатели могут фильтровать предложения не только по виду занятости, отрасли или уровню заработной платы, но и отдельно выбирать вакансии с обеспечением жильем.
В Государственной службе занятости отмечают, что такие предложения не ограничиваются низкооплачиваемым трудом или узким перечнем профессий. Уровень заработной платы по отдельным вакансиям может достигать 120 тыс. грн в месяц.
Среди наиболее востребованных специалистов:
  • врачи;
  • повара;
  • инженеры;
  • слесари;
  • водители;
  • грузчики.

Где больше всего вакансий с жильем

В январе работодатели 1055 раз подавали заявки на подбор работников с обеспечением жильем. Чаще всего такие предложения появлялись в Киеве, с начала 2026 года в столице зафиксировано около 200 соответствующих вакансий.
Среди регионов-лидеров по количеству таких предложений также:
  • Днепропетровская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область.
По состоянию на конец месяца на портале было 792 активных вакансии с жильем. Наибольшая потребность в работниках сохранялась в Киеве и области, а также во Львовской области. В то же время, наибольшее количество трудоустройств по таким вакансиям обеспечил Днепропетровский областной центр занятости.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2026 году в Украине запустят цифровую платформу «Горизонт», через которую можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации.
Часто украинцы сталкиваются с тем, что в вакансиях работодатели не указывают размер заработной платы. И для многих соискателей это уже повод пройти мимо и не отправлять резюме. По результатам опроса, наибольшее количество респондентов (32%) отметили, что не откликаются на вакансии, если в них не указан уровень оплаты. В то же время, только 7% реагируют на такие предложения так же, как и на вакансии с указанной оплатой. Еще 25% респондентов готовы откликаться на такие вакансии при условии, что прочие условия выглядят привлекательно.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
ВакансииРабота
