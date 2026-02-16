Как разблокировать арест счета за нарушение воинского учета — советы юристов 16.02.2026, 09:03 — Личные финансы

Замок и банковская карта на клавиатуре компьютера

Если государственная исполнительная служба заблокировала счет нарушителя воинского учета, у него два варианта разблокирования счета.

Об этом сообщают Новости. Live.

Как узнать об аресте счета

Юристы объяснили, что делать гражданину в случае блокировки или ареста его счетов.

«Если вы не получили информацию о блокировке через банк, обратитесь в органы власти. Если блокировка счета произошла из-за уклонения от мобилизации, это, вероятно, отображается в государственных реестрах», — говорится в материале.

Кроме того, нужно выяснить, почему лицо внесено в списки уклоняющихся от мобилизации лиц. Ибо, подчеркнули юристы, бывают и ошибки.

Процесс снятия ареста со счета

Далее нужно заняться разблокировкой счета, но здесь все будет зависеть от того, какова причина.

«Если ситуация выяснена и блокировка была необоснованной, необходимо подать письменное заявление в банк с просьбой снять блокировку. Важно привести аргументы, подкрепленные документами (справки из ТЦК, медицинские документы или судебные решения)», — подчеркнули специалисты.

В противоположной ситуации следует поступать иначе.

«Если блокировка произошла из-за фактического уклонения от военной службы, необходимо сначала оплатить задолженность, а затем осуществить обновление данных в приложении „Резерв+“. Если есть повестка, необходимо приехать в местный ТЦК и СП», — пояснили юристы.

Читайте также Какие средства на счетах не могут арестовать — перечень

Напомним, ранее Finance.ua писал , что встать на воинский учет теперь можно без ТЦК и ВВК в Резерв+. Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые. Воспользоваться сервисом могут:

юноши 2009 года рождения — только до 31 июля;

мужчины 18−59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если:

— раньше не состояли на учете;

— имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Для лиц, снятых с воинского учета, а также для женщин, постановка на учет осуществляется исключительно во время личного обращения в ТЦК и СП.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.