Какие средства на счетах не могут арестовать — перечень
В ситуации финансовой неопределенности многие украинцы, в частности ВПЛ, сталкиваются с проблемой блокирования банковских счетов. Часто это касается социального пособия для детей, одиноких матерей или людей с инвалидностью. В то же время, не все средства подлежат аресту — закон четко определяет, какие выплаты защищены.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.
Какие средства не могут арестовать
Согласно Закону «Об исполнительном производстве», взыскание не применяется к следующим выплатам:
- выходное пособие при увольнении;
- компенсацию расходов работника при переводе или служебной командировке;
- полевое довольствие, надбавки к зарплате
и т. п.;
- материальную помощь лицам, потерявшим право на безработицу;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- пособие при усыновлении;
- пособие на детей под опекой/попечительством;
- пособие на детей одиноким матерям;
- пособие лицам, которые ухаживают за тремя и более детьми до 16 лет, или за ребенком с инвалидностью;
- пособие на лечение;
- пособие на погребение;
- ежемесячное пособие на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;
- дотации на обеды; путевки за счет соцфонда.
Также не осуществляется взыскание с сумм:
- необлагаемого налогом размера материальной помощи;
- компенсации за выданное обмундирование или натуральную поставку;
- выходного пособия военнослужащим, работникам полиции и ГКИС Украины;
- единовременного пособия при гибели, инвалидности или частичной утрате трудоспособности военнослужащих и резервистов;
- пособия, связанного с протезированием/ортезированием участников АТО/ООС, благотворительной помощи таким лицам независимо от источника или суммы.
«Если на ваш счет поступило социальное пособие или выплаты для ребенка из перечня — такие средства не могут быть правомерно арестованы», — подчеркивают юристы.
Кроме того, если вы получаете компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье по государственной программе и перечисляете средства в рамках процедуры компенсации — банк и исполнительная служба не имеют права арестовывать эти средства.
Почему блокируют средства, которые должны быть защищены
Даже защищенные выплаты иногда попадают под арест из-за технических или формальных ошибок:
- хранение социальных выплат на общем счете вместе с собственными сбережениями;
- отсутствие отдельного счета для компенсаций или социального пособия;
- необжалование ареста и ожидание, что ситуация разрешится сама;
- отсутствие обращения в банк или исполнителя за объяснением причин блокирования.
Что делать, если такой счет арестован
- Обратитесь в банк и узнайте причину ареста, исполнителя и номер производства.
- Проверьте, является ли счет «специальным» для социальных выплат или компенсаций, и получите соответствующую справку.
- Подготовьте обращение к исполнителю с заявлением о снятии ареста и добавьте документы из банка.
- Если исполнитель отказал — оцените законность действий и при необходимости подайте жалобу или обращение в суд.
Читайте также
Особенности военного положения
Во время военного положения физлица-должники могут тратить с арестованного счета до двух минимальных зарплат (16 000 грн в 2025 году).
Для этого следует подать заявление исполнителю, который в течение 2 рабочих дней оформит постановление для банка. Это позволяет частично пользоваться денежными средствами даже под арестом.
Ранее мы сообщали, что нужно сделать для снятия ареста со счетов.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие средства на счетах не могут арестовать — перечень
Военный сбор в 2026 году: что нужно знать ФЛП
С 1 января выросли размер пособия по безработице компенсации за трудоустройство: новые суммы
Служба в Силах обороны: зарплаты, предложение и спрос в 2025 году
Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата
Украинцы уже могут подключиться к национальной программе Скрининг здоровья 40+ через Дію