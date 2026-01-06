Какие средства на счетах не могут арестовать — перечень Сегодня 14:03 — Личные финансы

Какие средства на счетах не могут арестовать — перечень

В ситуации финансовой неопределенности многие украинцы, в частности ВПЛ, сталкиваются с проблемой блокирования банковских счетов. Часто это касается социального пособия для детей, одиноких матерей или людей с инвалидностью. В то же время, не все средства подлежат аресту — закон четко определяет, какие выплаты защищены.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Какие средства не могут арестовать

Согласно Закону «Об исполнительном производстве», взыскание не применяется к следующим выплатам:

выходное пособие при увольнении;

компенсацию расходов работника при переводе или служебной командировке;

полевое довольствие, надбавки к зарплате и т. п. ;

; материальную помощь лицам, потерявшим право на безработицу;

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие при рождении ребенка;

пособие при усыновлении;

пособие на детей под опекой/попечительством;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие лицам, которые ухаживают за тремя и более детьми до 16 лет, или за ребенком с инвалидностью;

пособие на лечение;

пособие на погребение;

ежемесячное пособие на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

дотации на обеды; путевки за счет соцфонда.

Также не осуществляется взыскание с сумм:

необлагаемого налогом размера материальной помощи;

компенсации за выданное обмундирование или натуральную поставку;

выходного пособия военнослужащим, работникам полиции и ГКИС Украины;

единовременного пособия при гибели, инвалидности или частичной утрате трудоспособности военнослужащих и резервистов;

пособия, связанного с протезированием/ортезированием участников АТО/ООС, благотворительной помощи таким лицам независимо от источника или суммы.

«Если на ваш счет поступило социальное пособие или выплаты для ребенка из перечня — такие средства не могут быть правомерно арестованы», — подчеркивают юристы.

Кроме того, если вы получаете компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье по государственной программе и перечисляете средства в рамках процедуры компенсации — банк и исполнительная служба не имеют права арестовывать эти средства.

Почему блокируют средства, которые должны быть защищены

Даже защищенные выплаты иногда попадают под арест из-за технических или формальных ошибок:

хранение социальных выплат на общем счете вместе с собственными сбережениями;

отсутствие отдельного счета для компенсаций или социального пособия;

необжалование ареста и ожидание, что ситуация разрешится сама;

отсутствие обращения в банк или исполнителя за объяснением причин блокирования.

Что делать, если такой счет арестован

Обратитесь в банк и узнайте причину ареста, исполнителя и номер производства. Проверьте, является ли счет «специальным» для социальных выплат или компенсаций, и получите соответствующую справку. Подготовьте обращение к исполнителю с заявлением о снятии ареста и добавьте документы из банка. Если исполнитель отказал — оцените законность действий и при необходимости подайте жалобу или обращение в суд.

Особенности военного положения

Во время военного положения физлица-должники могут тратить с арестованного счета до двух минимальных зарплат (16 000 грн в 2025 году).

Для этого следует подать заявление исполнителю, который в течение 2 рабочих дней оформит постановление для банка. Это позволяет частично пользоваться денежными средствами даже под арестом.

