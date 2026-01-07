Как оформить субсидию в 2026 году — инструкция Сегодня 13:04 — Личные финансы

В 2026 году система жилищных субсидий в Украине сохраняет базовую логику, однако работает с учетом изменений последних лет. Речь идет о влиянии полномасштабной войны, значительном количестве внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усилении контроля за доходами.

Жилищную субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Получить ее могут граждане Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в многоквартирных или частных домах.

Как оформить субсидию в 2026 году

Онлайн

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Выберите в меню Услуги на портале Дія услугу Заявление на субсидию. Проверьте корректность своих данных в пользовательском профиле, обновите их при необходимости. Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию. Выберите, хотите ли получить субсидию на жилищные и коммунальные услуги. Если да, отметьте необходимые услуги из списка доступных и заполните поля по каждой из них. Укажите счет IBAN, на который будет начисляться субсидия. Укажите данные людей, зарегистрированных в жилище, а также их родственников. Если вы внутренне перемещенное лицо или арендодатель, необходимо указать только данные тех, кто фактически проживает в доме. При расчете учитываются доходы людей, указанных в заявлении о субсидии. Проверьте данные сформированного заявления. Подпишите электронной подписью и отправьте ее.

Оффлайн

С 1 декабря подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости от того, какой удобнее:

лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой по адресу органа Фонда.

Подать документы на назначение субсидий можно также уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг.

Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. При необходимости могут быть приложены:

Договор найма (аренды) жилья (при наличии); Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ; Другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации.

Такими документами могут быть:

справки, подтверждающие местонахождение человека на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания, в частности, легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т. п.

