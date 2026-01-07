Как оформить субсидию в 2026 году — инструкция
В 2026 году система жилищных субсидий в Украине сохраняет базовую логику, однако работает с учетом изменений последних лет. Речь идет о влиянии полномасштабной войны, значительном количестве внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усилении контроля за доходами.
Жилищную субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Получить ее могут граждане Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в многоквартирных или частных домах.
Как оформить субсидию в 2026 году
Онлайн
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- Выберите в меню Услуги на портале Дія услугу Заявление на субсидию.
- Проверьте корректность своих данных в пользовательском профиле, обновите их при необходимости.
- Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию.
- Выберите, хотите ли получить субсидию на жилищные и коммунальные услуги. Если да, отметьте необходимые услуги из списка доступных и заполните поля по каждой из них.
- Укажите счет IBAN, на который будет начисляться субсидия.
- Укажите данные людей, зарегистрированных в жилище, а также их родственников. Если вы внутренне перемещенное лицо или арендодатель, необходимо указать только данные тех, кто фактически проживает в доме. При расчете учитываются доходы людей, указанных в заявлении о субсидии.
- Проверьте данные сформированного заявления.
- Подпишите электронной подписью и отправьте ее.
Оффлайн
С 1 декабря подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости от того, какой удобнее:
- лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- почтой по адресу органа Фонда.
Подать документы на назначение субсидий можно также уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг.
Гражданин предоставляет:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. При необходимости могут быть приложены:
- Договор найма (аренды) жилья (при наличии);
- Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ;
- Другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации.
Такими документами могут быть:
- справки, подтверждающие местонахождение человека на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания, в частности, легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;
- справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
- акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом месте
и т. п.
