Как оформить субсидию в 2026 году — инструкция

Личные финансы
5
В 2026 году система жилищных субсидий в Украине сохраняет базовую логику, однако работает с учетом изменений последних лет. Речь идет о влиянии полномасштабной войны, значительном количестве внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усилении контроля за доходами.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Субсидии в 2026: на что можно рассчитывать и как оформить».
Жилищную субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Получить ее могут граждане Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в многоквартирных или частных домах.

Как оформить субсидию в 2026 году

Онлайн
  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  2. Выберите в меню Услуги на портале Дія услугу Заявление на субсидию.
  3. Проверьте корректность своих данных в пользовательском профиле, обновите их при необходимости.
  4. Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию.
  5. Выберите, хотите ли получить субсидию на жилищные и коммунальные услуги. Если да, отметьте необходимые услуги из списка доступных и заполните поля по каждой из них.
  6. Укажите счет IBAN, на который будет начисляться субсидия.
  7. Укажите данные людей, зарегистрированных в жилище, а также их родственников. Если вы внутренне перемещенное лицо или арендодатель, необходимо указать только данные тех, кто фактически проживает в доме. При расчете учитываются доходы людей, указанных в заявлении о субсидии.
  8. Проверьте данные сформированного заявления.
  9. Подпишите электронной подписью и отправьте ее.
Оффлайн
С 1 декабря подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости от того, какой удобнее:
  • лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • почтой по адресу органа Фонда.
Подать документы на назначение субсидий можно также уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг.
Гражданин предоставляет:
  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. При необходимости могут быть приложены:
  1. Договор найма (аренды) жилья (при наличии);
  2. Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ;
  3. Другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации.
Такими документами могут быть:
  • справки, подтверждающие местонахождение человека на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания, в частности, легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;
  • справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом месте и т. п.
По материалам:
Finance.ua
