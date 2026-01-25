Зарплаты в Украине в 2025 году выросли на 22%: у кого больше всего
В прошлом году размер средней зарплаты в Украине вырос на 22%, однако темпы повышения существенно отличались в зависимости от региона и занятости.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
Как изменилась средняя зарплата по регионам
Самые заметные изменения зафиксировали в Донецкой области, где средний размер зарплаты в вакансиях вырос на 55%. Аналитики связывают это с изменением самих предложений.
«В 2025 году россия оккупировала примерно 100 населенных пунктов в этой области, соответственно, гражданских вакансий стало меньше; остальные — преимущественно в ряды Сил Обороны. Это отразилось на зарплатах», — говорится в исследовании.
Заметный рост доходов также зафиксирован в других областях:
- Тернопольская, +25% (до 25 000 грн);
- Киевская +23% (до 32 000 грн);
- Ровенская, +20% (до 24 000 грн);
- Хмельницкая, +20% (до 24 000 грн);
- Черкасская, +20% (до 24 000 грн).
Херсонщина — единственный регион Украины, где зарплаты уменьшились. На декабрь 2025 года работодатели предлагали в среднем 24 тыс. грн, что на 2% меньше, чем в начале года.
Также в этой области опубликовали меньше всего предложений работы за год — всего 1 016.
В целом, аналитики отмечают тенденцию: в прифронтовых регионах зарплаты растут медленнее. В то же время, минимальные изменения показателя также наблюдались в Закарпатской и Черновицкой областях.
Кем работать, чтобы доход рос быстрее всего
По данным аналитиков, отличия в зарплатной динамике прослеживаются и по сферам деятельности.
Наиболее ощутимо выросли зарплаты в вакансиях в категории «Недвижимость» — почти на треть. Так же как и в категории «Культура, музыка, шоу-бизнес», что объясняется ограниченным количеством предложений работы в этих категориях.
Также среди лидеров по росту доходов:
- «Рабочие специальности, производство», +25% за год;
- «Телекоммуникации и связь», +25%;
- «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм», +23%;
- «Логистика, состав, ВЭД», +22%;
- «СМИ, издательство, полиграфия», +22%;
- «IT, компьютеры, интернет», +21%;
- «Строительство, архитектура», +21%.
Менее всего выросли зарплаты в категориях «Юриспруденция» (+9%), «Медицина, фармацевтика» (+8%), «Образование, наука» (+5%).
Зарплаты не изменились в вакансиях категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии подразделения Сил Обороны.
