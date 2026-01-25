Зарплаты в Украине в 2025 году выросли на 22%: у кого больше всего Сегодня 16:06 — Личные финансы

На 22% вырос размер средней зарплаты в 2025 году

В прошлом году размер средней зарплаты в Украине вырос на 22%, однако темпы повышения существенно отличались в зависимости от региона и занятости.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Как изменилась средняя зарплата по регионам

Самые заметные изменения зафиксировали в Донецкой области, где средний размер зарплаты в вакансиях вырос на 55%. Аналитики связывают это с изменением самих предложений.

«В 2025 году россия оккупировала примерно 100 населенных пунктов в этой области, соответственно, гражданских вакансий стало меньше; остальные — преимущественно в ряды Сил Обороны. Это отразилось на зарплатах», — говорится в исследовании.

Заметный рост доходов также зафиксирован в других областях:

Тернопольская, +25% (до 25 000 грн);

Киевская +23% (до 32 000 грн);

Ровенская, +20% (до 24 000 грн);

Хмельницкая, +20% (до 24 000 грн);

Черкасская, +20% (до 24 000 грн).

Как изменилась средняя зарплата в 2025 году в областях Украины, Інфографіка: Work.ua

Херсонщина — единственный регион Украины, где зарплаты уменьшились. На декабрь 2025 года работодатели предлагали в среднем 24 тыс. грн, что на 2% меньше, чем в начале года.

Также в этой области опубликовали меньше всего предложений работы за год — всего 1 016.

В целом, аналитики отмечают тенденцию: в прифронтовых регионах зарплаты растут медленнее. В то же время, минимальные изменения показателя также наблюдались в Закарпатской и Черновицкой областях.

Кем работать, чтобы доход рос быстрее всего

По данным аналитиков, отличия в зарплатной динамике прослеживаются и по сферам деятельности.

Наиболее ощутимо выросли зарплаты в вакансиях в категории «Недвижимость» — почти на треть. Так же как и в категории «Культура, музыка, шоу-бизнес», что объясняется ограниченным количеством предложений работы в этих категориях.

Также среди лидеров по росту доходов:

«Рабочие специальности, производство», +25% за год;

«Телекоммуникации и связь», +25%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм», +23%;

«Логистика, состав, ВЭД», +22%;

«СМИ, издательство, полиграфия», +22%;

«IT, компьютеры, интернет», +21%;

«Строительство, архитектура», +21%.

Менее всего выросли зарплаты в категориях «Юриспруденция» (+9%), «Медицина, фармацевтика» (+8%), «Образование, наука» (+5%).

Зарплаты не изменились в вакансиях категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии подразделения Сил Обороны.

