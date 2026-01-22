0 800 307 555
Дискриминация в вакансиях — за что штрафуют бизнес в 2026 году

Работодатель получит штраф за дискриминацию в вакансиях
С 2022 года в Украине ужесточились требования к содержанию объявлений о работе. Речь идет прежде всего о запрете дискриминации и контроле того, как сформулированы вакансии, независимо от того, где именно они опубликованы (на сайтах по поиску работы, в соцсетях или на собственных ресурсах). Специалисты robota.ua рассказали, за какие нарушения в описании вакансий работодатели могут получить штраф в 2026 году.

Какие вакансии считаются дискриминационными

Закон запрещает указывать в вакансиях требования или пожелания, которые не имеют прямой связи с работой, но ограничивают круг кандидатов.
В частности, нельзя устанавливать преимущества или ограничения по:
  • полу или возрасту;
  • расе, цвету кожи;
  • состоянию здоровья или инвалидности;
  • сексуальной ориентации ли ВИЧ-статусу;
  • политическим или религиозным убеждениям;
  • этническому или социальному происхождению;
  • месту жительства или имущественному положению;
  • каким-либо другим признакам, не связанным с должностью.
Эти требования действуют для всех площадок размещения вакансий (профильные сайты поиска работы, соцсети, печатные издания) без исключения.
Исключения допускаются только тогда, когда некоторые характеристики объективно необходимы для выполнения работы. К примеру, если по собственной природе работа может выполняться только лицами определенного пола. В таких случаях это должно быть четко обосновано.

Типичные примеры нарушений

К дискриминационных относятся вакансии с формулировками типа:
  • «девушка до 25 лет»;
  • «идеальное здоровье»;
  • «без вредных привычек»;
  • «кандидатов не из города не рассматриваем».
Даже фраза «молодой коллектив» может быть воспринята как намек на возрастные ограничения и вызывать вопросы у контролирующих органов.

Какая ответственность предусмотрена за дискриминацию в вакансиях

Согласно статье 24−1 Закона Украины «О рекламе», за дискриминационное объявление налагается штраф в размере десяти минимальных заработных плат. По состоянию на январь 2026 года это 86 470,00 грн за каждую вакансию.
Функции контроля над соблюдением норм переданы Госпродпотребслужбе. В то же время в подзаконных актах до сих пор фигурирует Гоструда как орган, налагающий штрафы.

Мораторий для проверки: важное уточнение

Несмотря на военное положение и общий мораторий на плановые проверки бизнеса, Верховный Суд в постановлении от 07.04.2025 указал: эти ограничения не распространяются на наложение штрафов за дискриминацию в рекламе. То есть, санкции могут применяться и во время действия моратория.
Светлана Вышковская
Редактор
