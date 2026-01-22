Дискриминация в вакансиях — за что штрафуют бизнес в 2026 году
С 2022 года в Украине ужесточились требования к содержанию объявлений о работе. Речь идет прежде всего о запрете дискриминации и контроле того, как сформулированы вакансии, независимо от того, где именно они опубликованы (на сайтах по поиску работы, в соцсетях или на собственных ресурсах). Специалисты robota.ua рассказали, за какие нарушения в описании вакансий работодатели могут получить штраф в 2026 году.
Какие вакансии считаются дискриминационными
Закон запрещает указывать в вакансиях требования или пожелания, которые не имеют прямой связи с работой, но ограничивают круг кандидатов.
В частности, нельзя устанавливать преимущества или ограничения по:
- полу или возрасту;
- расе, цвету кожи;
- состоянию здоровья или инвалидности;
- сексуальной ориентации ли ВИЧ-статусу;
- политическим или религиозным убеждениям;
- этническому или социальному происхождению;
- месту жительства или имущественному положению;
- каким-либо другим признакам, не связанным с должностью.
Эти требования действуют для всех площадок размещения вакансий (профильные сайты поиска работы, соцсети, печатные издания) без исключения.
Исключения допускаются только тогда, когда некоторые характеристики объективно необходимы для выполнения работы. К примеру, если по собственной природе работа может выполняться только лицами определенного пола. В таких случаях это должно быть четко обосновано.
Типичные примеры нарушений
К дискриминационных относятся вакансии с формулировками типа:
- «девушка до 25 лет»;
- «идеальное здоровье»;
- «без вредных привычек»;
- «кандидатов не из города не рассматриваем».
Даже фраза «молодой коллектив» может быть воспринята как намек на возрастные ограничения и вызывать вопросы у контролирующих органов.
Какая ответственность предусмотрена за дискриминацию в вакансиях
Согласно статье 24−1 Закона Украины «О рекламе», за дискриминационное объявление налагается штраф в размере десяти минимальных заработных плат. По состоянию на январь 2026 года это 86 470,00 грн за каждую вакансию.
Читайте также
Функции контроля над соблюдением норм переданы Госпродпотребслужбе. В то же время в подзаконных актах до сих пор фигурирует Гоструда как орган, налагающий штрафы.
Мораторий для проверки: важное уточнение
Несмотря на военное положение и общий мораторий на плановые проверки бизнеса, Верховный Суд в постановлении от 07.04.2025 указал: эти ограничения не распространяются на наложение штрафов за дискриминацию в рекламе. То есть, санкции могут применяться и во время действия моратория.
