Работодатель получит штраф за дискриминацию в вакансиях

С 2022 года в Украине ужесточились требования к содержанию объявлений о работе. Речь идет прежде всего о запрете дискриминации и контроле того, как сформулированы вакансии, независимо от того, где именно они опубликованы (на сайтах по поиску работы, в соцсетях или на собственных ресурсах). Специалисты robota.ua рассказали, за какие нарушения в описании вакансий работодатели могут получить штраф в 2026 году.

Какие вакансии считаются дискриминационными

Закон запрещает указывать в вакансиях требования или пожелания, которые не имеют прямой связи с работой, но ограничивают круг кандидатов.

В частности, нельзя устанавливать преимущества или ограничения по:

полу или возрасту;

расе, цвету кожи;

состоянию здоровья или инвалидности;

сексуальной ориентации ли ВИЧ-статусу;

политическим или религиозным убеждениям;

этническому или социальному происхождению;

месту жительства или имущественному положению;

каким-либо другим признакам, не связанным с должностью.

Эти требования действуют для всех площадок размещения вакансий (профильные сайты поиска работы, соцсети, печатные издания) без исключения.

Исключения допускаются только тогда, когда некоторые характеристики объективно необходимы для выполнения работы. К примеру, если по собственной природе работа может выполняться только лицами определенного пола. В таких случаях это должно быть четко обосновано.

Типичные примеры нарушений

К дискриминационных относятся вакансии с формулировками типа:

«девушка до 25 лет»;

«идеальное здоровье»;

«без вредных привычек»;

«кандидатов не из города не рассматриваем».

Даже фраза «молодой коллектив» может быть воспринята как намек на возрастные ограничения и вызывать вопросы у контролирующих органов.

Какая ответственность предусмотрена за дискриминацию в вакансиях

Согласно статье 24−1 Закона Украины «О рекламе», за дискриминационное объявление налагается штраф в размере десяти минимальных заработных плат. По состоянию на январь 2026 года это 86 470,00 грн за каждую вакансию.

Функции контроля над соблюдением норм переданы Госпродпотребслужбе. В то же время в подзаконных актах до сих пор фигурирует Гоструда как орган, налагающий штрафы.

Мораторий для проверки: важное уточнение

Несмотря на военное положение и общий мораторий на плановые проверки бизнеса, Верховный Суд в постановлении от 07.04.2025 указал: эти ограничения не распространяются на наложение штрафов за дискриминацию в рекламе. То есть, санкции могут применяться и во время действия моратория.

