Самые популярные гибриды февраля в Украине

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 21% больше, чем в прошлом году. Доля новых автомобилей в этом количестве составила 53% против 63% в феврале прошлого года.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается ToyotaA Rav-4 (368 ед.)

Второй результат у Nissan X-Trail (67 ед.)

Третий по популярности — Nissan Qashqai (60 ед.)

Напомним, в феврале 2026 года внутренний рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал ожидаемое снижение активности после аномального роста в предыдущие периоды.

В течение месяца было зафиксированы 56 551 сделка купли-продажи, что свидетельствует о заметной негативной динамике. По сравнению с январем объем перепродаж уменьшился на 31,9%, а к февралю 2025 года падение составило 36,9%.

