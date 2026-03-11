Самые популярные гибриды февраля в Украине
В феврале автопарк Украины пополнили более 2,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 21% больше, чем в прошлом году. Доля новых автомобилей в этом количестве составила 53% против 63% в феврале прошлого года.
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается ToyotaA Rav-4 (368 ед.)
Второй результат у Nissan X-Trail (67 ед.)
Третий по популярности — Nissan Qashqai (60 ед.)
Напомним, в феврале 2026 года внутренний рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал ожидаемое снижение активности после аномального роста в предыдущие периоды.
В течение месяца было зафиксированы 56 551 сделка купли-продажи, что свидетельствует о заметной негативной динамике. По сравнению с январем объем перепродаж уменьшился на 31,9%, а к февралю 2025 года падение составило 36,9%.
Поделиться новостью
Также по теме
Самые популярные гибриды февраля в Украине
Рынок подержанных авто в Украине упал более чем на 35%: лидеры февраля
Украина создает собственный искусственный интеллект— детали от Минцифры
Jaguar готовит 1000-сильный электрический седан с тремя моторами
Audi выпустила большой автомобиль по цене Camry (фото)
Польша разрабатывает первый в Европе современный противодроновый щит