Jaguar готовит 1000-сильный электрический седан с тремя моторами

Британский автопроизводитель Jaguar готовит к премьере новый четырехдверный электрический GT-седан, о котором появляется все больше технических подробностей.

Ожидается, что модель дебютирует позже в этом году и станет ключевым элементом электрического перезапуска бренда. В компании обещают, что новинка будет «бесстрашно уникальной и эмоционально привлекательной».

По данным британского издания Evo, прототип уже протестирован на ходу. Длина будущего седана составит около 5200 мм — это ставит его между короткой и длинной версиями флагманского Jaguar XJ предыдущего поколения.

Электромобиль построят на 850-вольтовой архитектуре Jaguar. Силовая установка будет включать три электромотора — два из них расположены на задней оси и обеспечивают векторизацию крутящего момента. Совокупная мощность превысит 1000 л.с., а крутящий момент составит примерно 1350 Нм.

С такими характеристиками флагманский седан сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за чуть более трех секунд. Питание будет обеспечивать аккумулятор емкостью 120 кВт·ч, который должен обеспечить запас хода до 700 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка мощностью 350 кВт позволит получить около 320 км пробега менее чем за 15 минут.

Впрочем, большая батарея повлияла на массу автомобиля: новый GT будет весить примерно 2700 кг. Это почти на 925 кг больше, чем у предыдущего Jaguar XJ LWB 3.0 Supercharged, и примерно соответствует весу электрического флагмана BMW i7 xDrive60.

Ожидается, что модель получит двухкамерную пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами Bilstein и режимы Comfort, Dynamic и Rain/Snow/Ice. По данным источников, программное обеспечение автомобиля завершено примерно на 75−80%, что, вероятно, и стало причиной задержки дебюта, который первоначально планировали на конец прошлого года.

