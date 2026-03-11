Украина создает собственный искусственный интеллект— детали от Минцифры Сегодня 13:05 — Технологии&Авто

Украинская LLM станет основой для государственных сервисов, чатботов и AI-ассистентов

Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM), которая станет основой государственных сервисов, чатботов и AI-ассистентов. Проект реализует Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами.

Как объяснил руководитель направления ИИ Минцифры Даниил Цвок в интервью для РБК-Украина , страна ставит амбициозную цель — войти в тройку мировых лидеров по развитию и внедрению искусственного интеллекта до 2030 года.

«У нас есть миссия — войти в тройку стран мира по развитию и внедрению ИИ до 2030 года. Сейчас мы переходим от цифрового к агентному государству, где AI-ассистенты проактивно удовлетворяют потребности граждан и государства», — отметил он.

Речь идет не о создании нового чатбота вроде ChatGPT или Gemini, а о базовой технологии — «ядро», на котором работают такие системы.

«Мы не создаем новый ChatGPT или Gemini или любой другой продукт. В пределах каждого такого продукта есть ядро, мозговой центр. Это ядро ​​- большая языковая модель», — отмечает Цвок.

По его словам, такая модель — это большая нейронная сеть, обученная на массивах информации.

Зачем Украине собственная языковая модель

Одна из главных причин создания украинской LLM состоит в том, что иностранные модели часто не понимают украинский контекст.

«Мы хотим создать модель, которая будет проукраинской: будет понимать украинский язык, культуру, историю, терминологию, национальные особенности. По сути это закладывание кирпичика нашего ДНК в сферу искусственного интеллекта», — говорит представитель Минцифры.

Еще одна причина — информационная безопасность, ведь во время войны важно, чтобы ответы искусственного интеллекта не содержали манипуляций относительно Украины.

«Не должно возникать сомнения относительно Крыма или причин, спровоцировавших войну на Востоке Украины», — подчеркнул Цвок.

Кроме того, ожидается, что украинская модель будет в 2,5−3 раза дешевле иностранных аналогов.

Где будут храниться данные

Важной особенностью украинской модели станет контроль за данными, ведь их можно будет разворачивать на собственной инфраструктуре без передачи информации за рубеж.

Это отличается от популярных сервисов типа ChatGPT, которые работают через облачные решения.

«Когда мы пишем запрос к ChatGPT, то понимаем, что где-то есть облако, которое кто создал и администрирует, а ваши персональные данные фактически идут за границу», — отметил Цвок.

Украинские компании или государственные учреждения смогут разворачивать модель локально, чтобы информация не выходила за пределы организации.

Параллельно государство создает AI Factory — первую государственную инфраструктуру для решений на базе искусственного интеллекта.

«Имея собственную инфраструктуру и собственную национальную большую языковую модель, которая работает на государственной инфраструктуре, мы полностью обеспечиваем AI-суверенитет», — говорит руководитель направления ИИ в Минцифре.

Как ИИ уже используются в государстве

Искусственный интеллект уже используется в государственных процессах для автоматизации сложных задач.

К примеру, ранее цифровая экспертиза нормативных актов в Минцифре могла длиться неделями: юристы вручную проверяли документы на десятки страниц. Теперь ИИ анализирует такие тексты гораздо быстрее.

«Сейчас мы используем ИИ, который анализирует документ и дакт заключение. Нам удалось сократить этот срок до 72 часов», — говорит Цвок.

Также искусственный интеллект помогает в гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС, предусматривающими анализ более 30 тысяч правовых актов.

Еще один пример — службы поддержки цифровых сервисов. По словам Цвока, сегодня ИИ закрывает более 90% обращений. Алгоритм соответствует почти мгновенно — до 5 секунд.

За это время система уже проработала более миллиона запросов пользователей.

Заменит ли ИИ людей

Несмотря на распространенные опасения, в Минцифре говорят, что искусственный интеллект не привел к сокращению работников.

«Ни одного человека не уволили. Напротив, специалисты прошли трансформацию», — подчеркивает Цвок.

Часть работников, ранее отвечавших на обращение пользователей, теперь занимаются обучением нейросетей.

Когда появится украинский ИИ

В настоящее время проект находится на активной стадии разработки. Технологическую часть реализует партнер — компания Kyivstar, тогда как государство занимается сбором и подготовкой данных для обучения модели. В этот процесс вовлечены университеты, научные учреждения, бизнес и медиа.

Первую версию украинской большой языковой модели планируют представить в конце весны 2026 года.

После тестирования она станет Open-Source, чтобы бизнес, исследователи и общественные организации могли создавать собственные продукты на ее основе.

