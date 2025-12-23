Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге развития ИИ Сегодня 18:30 — Технологии&Авто

Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге развития ИИ

Украина добилась существенного прогресса в развитии искусственного интеллекта. По данным Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights, страна поднялась на 14 позиций и заняла 40 место среди 195 стран.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Украина заняла 40 место в глобальном рейтинге из 195 стран и оказалась среди десятки лидеров по развитию ИИ в Восточной Европе», — сказано в сообщении.

По отдельным показателям наша страна среди мировых лидеров рейтинга:

99,63% — рекордный показатель цифровизации государственных сервисов;

92,25% — соответствие законодательства международным стандартам.

Отдельное влияние на развитие технологий оказывает defense-кластер.

Минцрифры сообщило, что в Украине создали WINWIN AI Center of Excellence, что дало свой результат. Всего за 9 месяцев:

на портале Дія заработал Дія. AI — первый в мире национальный AI-ассистент по государственным услугам;

стартовала работа над большой украинской языковой моделью и инфраструктурой AI Factory;

заработал Sandbox для разработки ИИ и блокчейн-продуктов;

ИИ уже интегрируется в Мрію, Дію, проекты экосистемы Минцифры и государственные процессы.

В министерстве рассказали, что к 2030 году будет презентована стратегия развития ИИ, запустят AI-ассистента в приложении Дія и представят национальную языковую модель.

«Наша миссия — войти в тройку мировых лидеров по уровню развития и внедрению искусственного интеллекта в государственный сектор», — подчеркнули в Минцифры.

