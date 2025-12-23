0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге развития ИИ

Технологии&Авто
11
Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге развития ИИ
Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге развития ИИ
Украина добилась существенного прогресса в развитии искусственного интеллекта. По данным Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights, страна поднялась на 14 позиций и заняла 40 место среди 195 стран.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Украина заняла 40 место в глобальном рейтинге из 195 стран и оказалась среди десятки лидеров по развитию ИИ в Восточной Европе», — сказано в сообщении.
По отдельным показателям наша страна среди мировых лидеров рейтинга:
  • 99,63% — рекордный показатель цифровизации государственных сервисов;
  • 92,25% — соответствие законодательства международным стандартам.
Отдельное влияние на развитие технологий оказывает defense-кластер.
Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге развития ИИ
Минцрифры сообщило, что в Украине создали WINWIN AI Center of Excellence, что дало свой результат. Всего за 9 месяцев:
  • на портале Дія заработал Дія. AI — первый в мире национальный AI-ассистент по государственным услугам;
  • стартовала работа над большой украинской языковой моделью и инфраструктурой AI Factory;
  • заработал Sandbox для разработки ИИ и блокчейн-продуктов;
  • ИИ уже интегрируется в Мрію, Дію, проекты экосистемы Минцифры и государственные процессы.
В министерстве рассказали, что к 2030 году будет презентована стратегия развития ИИ, запустят AI-ассистента в приложении Дія и представят национальную языковую модель.
«Наша миссия — войти в тройку мировых лидеров по уровню развития и внедрению искусственного интеллекта в государственный сектор», — подчеркнули в Минцифры.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems