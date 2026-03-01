Рейтинг лучших смартфонов в 2026 году Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Эксперты выбрали 10 лучших моделей смартфонов в 2026 году, Фото: Tom's Guide

Популярное техническое издание Tom’s Guide составило обновленный рейтинг лучших смартфонов в 2026 году на основе лабораторных и реальных тестов, включая их производительность, камеры, дисплеи, автономность и удобство использования. В список вошли премиальные смартфоны, камерофоны, устройства Apple и другие.

Какой смартфон купить в 2026 году

Лучшим смартфоном в целом, по оценке журналистов, iPhone 17 Pro Max.

Он получил новый двухцветный дизайн, мощный процессор A19 Pro, рекордную айфонную автономность и улучшенную телекамеру, которая снимает яркие и детализированные фото даже в сложных условиях. Идеальный выбор для тех, кто хочет «все и сразу».

Samsung Galaxy S25 Ultra назвали «королем камерофонов». Смартфон выделяется 200-мегапиксельной основной камерой и богатой системой камер, дающих широкие возможности для фото и видео, включая мощные zoom-режимы и AI-функции.

Журналисты считают его одним из самых совершенных Android-флагманов благодаря балансу между камерой, производительностью и функциональностью.

Лучший бюджетный выбор — Google Pixel 9a. У смартфона яркий экран, топовые камеры с ночным и макро-режимом и удобные функции на основе искусственного интеллекта. А получать обновление он будет целых 7 лет.

Какие еще смартфоны попали в топ:

Google Pixel 10 Pro — самый умный смартфон. AI-инструменты от Google помогают не только в камере, но и в повседневных задачах,

iPhone 17 — лучшее соотношение цена/качество среди iPhone. Прекрасная автономность и длительная поддержка обновлений делают его выгодным вложением.

OnePlus 15 — лучший Android-флагман «за свои деньги». Он также хорошо сбалансирован по производительности, фото и ежедневным задачам.

Nothing Phone 3a Pro — уникальный дизайн. Устройство выделяется яркими цветными корпусами, встроенной подсветкой Glyph и необычным оформлением задней панели, выделяясь среди конкурентов.

Galaxy Z Flip 7 — лучший складной телефон. Он сочетает стильный дизайн, компактность в сложенном виде и мощную начинку для многозадачности.

iPhone Air — лучший тонкий смартфон. Этот айфон выделяется своим тонким и легким корпусом, сохраняя при этом качественный экран OLED, быстрый чипсет и хорошую камеру для повседневных задач.

