Рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

Renault Clio – бестселлер европейского рынка новых авто

Renault Clio стал самой популярной моделью на европейском рынке новых легковых автомобилей. В январе было продано 14 660 автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

«В январе 2026 года европейский рынок (включая ЕС, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) продемонстрировал смену лидеров», — говорится в сообщении.

Известность Renault Clio возросла благодаря запуску гибридной версии и активному спросу корпоративных клиентов во Франции и Италии.

ТОП-10 европейского рынка новых авто:

Renault Clio — 14660 ед. (+12% к январю 2025 г.);

VW T-Roc — 14606 ед. (-0,4%);

Peugeot 208 — 14513 ед. (-14%);

VW Golf — 13898 ед. (+6%);

Skoda Octavia — 13540 ед. (+11%);

Toyota Corolla — 13280 ед. (+9%);

Fiat Panda — 13194 ед. (+24%);

Dacia Duster — 12870 ед. (+5%);

Dacia Sandero — 12580 ед. (-35%);

Kia Sportage — 11744 ед. (-6%).

В ЕС снизились продажи новых легковых автомобилей

До этого Finance.ua отмечал , что в январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС уменьшился в годовом исчислении почти на 4% - до 799,6 тыс ед.

Регистрации гибридных электромобилей охватили 38,6% рынка, оставаясь излюбленным выбором потребителей в ЕС. Доля электромобилей на рынке ЕС составила 19,3%, по сравнению с 14,9% годом ранее.

В то же время, совокупная доля рынка бензиновых и дизельных авто снизилась до 30,1% с 39,5% в январе 2025 года.

