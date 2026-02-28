Плагин-гибриды используют в 3 раза больше топлива, чем обещают производители Сегодня 06:08 — Технологии&Авто

Зарядка автомобиля, Фото: freepik

Плагин-гибриды потребляют в среднем в три раза больше горючего, чем заявляют производители. К такому выводу пришли ученые из Fraunhofer Institute после масштабного анализа около миллиона автомобилей PHEV разных брендов.

Об этом пишет The Guardian.

Детали исследования

В исследовании использовали реальные телематические данные, передаваемые машины беспроводным способом во время эксплуатации. Речь идет о моделях 2021−2023 годов выпуска.

Благодаря этому, аналитики получили точные показатели фактического расхода горючего на дороге и смогли сравнить их с цифрами, указанными в официальной европейской сертификации.

На бумаге большинство PHEV декларируют 1−2 л на 100 км — существенно меньше, чем у традиционных авто с ДВС.

Однако реальные измерения показали расход топлива в среднем 6 л на 100 км, то есть примерно втрое больше заявленного. Ранее экологические организации уже подвергали сомнению оптимистичные паспортные показатели.

Плагин-гибриды сочетают бензиновый или дизельный двигатель с электромотором и батареей, которую можно заряжать от внешнего источника. Водитель может переключаться между режимами в зависимости от условий.

Производители утверждали, что в электрическом режиме автомобили потребляют минимум горючего или вообще его не используют. Однако исследование показало, что это не так.

Патрик Плёц из Fraunhofer Institute заявил телеканалу SWR, что двигатель внутреннего сгорания в PHEV активируется гораздо чаще, чем считали ранее.

Какие бренды показали худшие и лучшие результаты

Среди моделей с высокими средними показателями расходы оказались автомобили немецкого производства. Худший результат продемонстрировала премиальная модель Porsche: около 7 л/100 км. Причем гибриды Porsche потребляли больше горючего даже в моменты, когда подключался электромотор, и гораздо больше, чем обычные автомобили с ДВС в режиме работы двигателя.

Самые низкие показатели зафиксировали в более доступном сегменте — у моделей Kia, Toyota, Ford и Renault. Некоторые из них потребляли менее 1 л/100 км — до 85% меньше, чем Porsche.

В Porsche объяснили разногласия «разными моделями использования», которые влияют на расход топлива.

«Показатели расхода топлива наших автомобилей базируются на законодательно установленных процедурах измерения ЕС», — подчеркнула компания.

По словам производителя, эти процедуры обеспечивают «единые и сравнимые значения по всей Европе».

Также в компании добавили, что «отклонения от индивидуальных реальных показателей могут возникать из-за различных профилей использования и внешних условий», в частности, состояние дорог или стиль вождения.

Ученые призвали регуляторов ЕС адаптировать методики к реальным условиям эксплуатации и усилить контроль за измерениями.

«Тогда можно было бы сказать, что производитель, не соблюдающий лимиты (выбросы) на дороге, может платить штраф», — отметил Плёц.

Также исследователи отметили необходимость срочного пересмотра средних лимитов CO₂ для автопарков производителей.

Еврокомиссия, ответственная за установление ограничений CO₂, от комментариев воздержалась.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности заявила, что действующие методики определения расхода топлива и выбросов CO₂ остаются надежными.

