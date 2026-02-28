0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Плагин-гибриды используют в 3 раза больше топлива, чем обещают производители

Технологии&Авто
3
Зарядка автомобиля
Зарядка автомобиля, Фото: freepik
Плагин-гибриды потребляют в среднем в три раза больше горючего, чем заявляют производители. К такому выводу пришли ученые из Fraunhofer Institute после масштабного анализа около миллиона автомобилей PHEV разных брендов.
Об этом пишет The Guardian.

Детали исследования

В исследовании использовали реальные телематические данные, передаваемые машины беспроводным способом во время эксплуатации. Речь идет о моделях 2021−2023 годов выпуска.
Читайте также
Благодаря этому, аналитики получили точные показатели фактического расхода горючего на дороге и смогли сравнить их с цифрами, указанными в официальной европейской сертификации.
На бумаге большинство PHEV декларируют 1−2 л на 100 км — существенно меньше, чем у традиционных авто с ДВС.
Однако реальные измерения показали расход топлива в среднем 6 л на 100 км, то есть примерно втрое больше заявленного. Ранее экологические организации уже подвергали сомнению оптимистичные паспортные показатели.
Плагин-гибриды сочетают бензиновый или дизельный двигатель с электромотором и батареей, которую можно заряжать от внешнего источника. Водитель может переключаться между режимами в зависимости от условий.
Производители утверждали, что в электрическом режиме автомобили потребляют минимум горючего или вообще его не используют. Однако исследование показало, что это не так.
Читайте также
Патрик Плёц из Fraunhofer Institute заявил телеканалу SWR, что двигатель внутреннего сгорания в PHEV активируется гораздо чаще, чем считали ранее.

Какие бренды показали худшие и лучшие результаты

Среди моделей с высокими средними показателями расходы оказались автомобили немецкого производства. Худший результат продемонстрировала премиальная модель Porsche: около 7 л/100 км. Причем гибриды Porsche потребляли больше горючего даже в моменты, когда подключался электромотор, и гораздо больше, чем обычные автомобили с ДВС в режиме работы двигателя.
Самые низкие показатели зафиксировали в более доступном сегменте — у моделей Kia, Toyota, Ford и Renault. Некоторые из них потребляли менее 1 л/100 км — до 85% меньше, чем Porsche.
Читайте также
В Porsche объяснили разногласия «разными моделями использования», которые влияют на расход топлива.
«Показатели расхода топлива наших автомобилей базируются на законодательно установленных процедурах измерения ЕС», — подчеркнула компания.
По словам производителя, эти процедуры обеспечивают «единые и сравнимые значения по всей Европе».
Также в компании добавили, что «отклонения от индивидуальных реальных показателей могут возникать из-за различных профилей использования и внешних условий», в частности, состояние дорог или стиль вождения.
Читайте также
Ученые призвали регуляторов ЕС адаптировать методики к реальным условиям эксплуатации и усилить контроль за измерениями.
«Тогда можно было бы сказать, что производитель, не соблюдающий лимиты (выбросы) на дороге, может платить штраф», — отметил Плёц.
Также исследователи отметили необходимость срочного пересмотра средних лимитов CO₂ для автопарков производителей.
Еврокомиссия, ответственная за установление ограничений CO₂, от комментариев воздержалась.
Немецкая ассоциация автомобильной промышленности заявила, что действующие методики определения расхода топлива и выбросов CO₂ остаются надежными.
По материалам:
ITC.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems