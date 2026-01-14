Гибридный автомобиль, незаслуженно обделенный вниманием
Одними из самых популярных гибридных автомобилей в мире остаются модели Toyota.
Однако, как пишет How-To Geek, есть одна гибридная модель, незаслуженно обделенная вниманием. Речь идет о Volvo S90 PHEV.
Отмечается, что этот автомобиль — тихий и удобный. У него сдержанный, но стильный дизайн.
Также в издании похвалили Volvo S90 PHEV за высокий уровень практичности. У этого седана удобные органы управления, а по качеству отделки интерьера он превосходит многих конкурентов.
Еще одним плюсом Volvo S90 PHEV в издании назвали то, что эта модель может проехать более 80 км исключительно на электротяге. Благодаря этому во время недалеких поездок можно вообще не расходовать бензин, достаточно зарядить аккумуляторную батарею.
В издании отметили, что средний расход топлива Volvo S90 PHEV составляет около 3,5 литра на 100 километров в смешанном цикле. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды.
Volvo S90 PHEV оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Суммарная мощность гибридной установки составляет 455 л. с. Седан полноприводный.
Поделиться новостью
Также по теме
Гибридный автомобиль, незаслуженно обделенный вниманием
Как долго водители ездят на одном авто в ЕС и Украине (исследование)
Налоги при продаже автомобиля — когда можно не платить
Чат-бот Grok Маска интегрируют в сеть Пентагона
OpenAI готовит собственные беспроводные наушники с уникальным дизайном
Apple выбрала Gemini для ИИ-версии Siri