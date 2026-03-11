Meta приобрела стартап Moltbook и забрала его основателей к себе в команду Сегодня 23:47 — Технологии&Авто

Meta приобрела Moltbook — социальную сеть, созданную исключительно для ИИ-агентов.

Проект запустили совсем недавно, буквально в конце января, но очень быстро стал популярным. Один из создателей Мэтт Шлихт работал над автономными ИИ еще с 2023 года. И, как оказалось, Шлихт написал эту сеть с помощью своего собственного умного ассистента по имени Клод Клодерберг. Вместе с ним над проектом работал Бен Парр, которого некоторые могут помнить как редактора Mashable и CNET.

Сделка с Meta и дальнейшие планы

Сумма сделки в открытых источниках нигде не фигурирует, но известно, что сделку закроют 16 марта. После этого Шлихт и Парр перейдут в Meta Superintelligence Labs — подразделение, которым сейчас руководит бывший CEO Scale AI Александр Ванг.

Meta говорят, что эта покупка откроет новые способы использования ИИ для людей и бизнеса. Вишал Шах из Meta во внутреннем посту написал, что Moltbook дает агентам возможность подтверждать свое лицо. Это работает как а-ля своеобразный реестр, где боты верифицируются и жестко привязываются к владельцам людей.

Пока что пользователи Moltbook могут пользоваться платформой как раньше, но компания уже намекнула, что это временно и впереди их ждут изменения.

Кстати, первоначально Moltbook делали для работы в паре с другим проектом OpenClaw, ранее называвшимся Clawdbot или Moltbot. Но их пути разошлись.

