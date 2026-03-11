Meta приобрела стартап Moltbook и забрала его основателей к себе в команду
Meta приобрела Moltbook — социальную сеть, созданную исключительно для ИИ-агентов.
Проект запустили совсем недавно, буквально в конце января, но очень быстро стал популярным. Один из создателей Мэтт Шлихт работал над автономными ИИ еще с 2023 года. И, как оказалось, Шлихт написал эту сеть с помощью своего собственного умного ассистента по имени Клод Клодерберг. Вместе с ним над проектом работал Бен Парр, которого некоторые могут помнить как редактора Mashable и CNET.
Сделка с Meta и дальнейшие планы
Сумма сделки в открытых источниках нигде не фигурирует, но известно, что сделку закроют 16 марта. После этого Шлихт и Парр перейдут в Meta Superintelligence Labs — подразделение, которым сейчас руководит бывший CEO Scale AI Александр Ванг.
Meta говорят, что эта покупка откроет новые способы использования ИИ для людей и бизнеса. Вишал Шах из Meta во внутреннем посту написал, что Moltbook дает агентам возможность подтверждать свое лицо. Это работает как а-ля своеобразный реестр, где боты верифицируются и жестко привязываются к владельцам людей.
Пока что пользователи Moltbook могут пользоваться платформой как раньше, но компания уже намекнула, что это временно и впереди их ждут изменения.
Кстати, первоначально Moltbook делали для работы в паре с другим проектом OpenClaw, ранее называвшимся Clawdbot или Moltbot. Но их пути разошлись.
Поделиться новостью
Также по теме
Meta приобрела стартап Moltbook и забрала его основателей к себе в команду
Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов — перечень
Рынок подержанных авто в Украине упал более чем на 35%: лидеры февраля
Украина создает собственный искусственный интеллект— детали от Минцифры
Jaguar готовит 1000-сильный электрический седан с тремя моторами
Audi выпустила большой автомобиль по цене Camry (фото)