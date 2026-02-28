ТОП-5 самых мощных электромобилей Сегодня 05:11 — Технологии&Авто

Пять электрокаров, превосходящих Tesla Model S по мощности

Tesla Model S давно считается одним из мощнейших серийных электромобилей. Версия Plaid выдает 1020 л.с. и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Впрочем, на рынке есть модели, превосходящие ее по лошадиным силам и даже динамике разгона.

Tesla Model S 2026 доступна в двух версиях. Базовый вариант предлагает 670 л.с., чего предостаточно для ежедневной езды.

Топовая модификация Plaid развивает 1020 л.с. и способна ускоряться до 100 км/ч за 1,99 секунды. Все версии имеют полный повод, а независимые обозреватели называют эту модель одной из самых быстрых среди протестированных автомобилей.

Есть ли электромобили мощнее Tesla Model S

Впрочем, если ориентироваться исключительно на максимальную мощность, существуют электромобили превосходящие Model S Plaid.

Lucid Air

Седан от Lucid Motors — прямой конкурент Tesla. В 2026 году модель доступна в версиях Air Pure, Air Touring, Air Grand Touring и Air Sapphire. Именно Sapphire демонстрирует максимум возможностей — 1234 л.с., что на 254 л.с. больше, чем у Model S Plaid.

Разгон до 100 км/ч занимает 1,89 секунды, а максимальная скорость достигает примерно 330 км/ч. Запас хода по оценке EPA — до 687 км. Стоимость полностью оснащенной версии составляет 249 тысяч долларов. Модель дорога и уступает некоторым конкурентам по надежности, но с точки зрения мощности опережает Tesla.

Rimac Nevera

Гиперкар от Rimac — это уже другая лига. Базовая версия выдает 1914 л.с. и 2340 Нм крутящего момента. Топовая Nevera R развивает 2107 л.с. благодаря четырем электромоторам.

Разгон до 100 км/ч занимает примерно 1,74 секунды в базовой версии и 1,66 секунды у Nevera R. Максимальная скорость последней — около 430 км/ч. Ожидается, что стартовая цена превысит 2 миллиона долларов, а тираж будет ограничен.

Yangwang U9 Xtreme

Эта модель выпускает премиальное подразделение китайской компании BYD. Гиперкар оснащен четырьмя электромоторами, которые могут вращаться более 30 000 оборотов в минуту, обеспечивая более 3 000 л.с.

U9 Xtreme установил рекорд максимальной скорости для серийного авто — 496,3 км/ч на треке Automotive Testing Papenburg в Германии, превзойдя показатель Bugatti Chiron Super Sport 490,7 км/ч. Также авто проехало круг Нюрбургринга за 6 минут 59 секунд. Планируется выпуск всего 30 экземпляров.

Aspark Owl Roadster

Японская компания Aspark представила открытую версию своего гиперкара в октябре 2025 года на автосалоне во Франции. Четыре электромотора обеспечивают 1953 л.с. и 1920 Нм крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч заявлен на уровне 1,72 секунды, максимальная скорость — около 412 км/ч. Батарея емкостью 69 кВт·ч заряжается с 20% до 80% за 45 минут при мощности 100 кВт. Производитель планирует собрать всего 20 машин.

Lotus Evija

Гиперкар от Lotus оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2011 л.с. и крутящим моментом 1704 Нм.

Разгон до 100 км/ч занимает менее 2 секунд. Максимальная скорость модели заявлена ​​на уровне более 320 км/ч.

Как пишет Сar and driver , модель сохраняет философию бренда с акцентом на управляемость — здесь применен гидроусилитель руля и тормозов. Выпуск ограничен 130 экземпляров.

В Европе авто разрешено для дорог общего пользования, в то время как в США эксплуатация возможна только на треке. Цена — около 2,4 миллиона долларов.





