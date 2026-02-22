Цена соответствует качеству: механик назвал 6 лучших электромобилей (фото)
В последние несколько лет рынки многих стран мира заполонили электромобили. Однако некоторые водители не спешат покупать полностью электрические автомобили, в частности, из-за сомнений в их надежности. Автомобильный эксперт по JustAnswer и механик Крис Пайл в комментарии GoBankingRates назвал шесть электромобилей, которые стоит купить. По его словам, все эти модели стоят своих денег.
6 лучших электромобилей за свои деньги
Hyundai Ioniq 5
Пайл рассказал, что Hyundai Ioniq 5 является недорогим, но достаточно надежным электромобилем. Также он похвалил дизайн этой модели.
Hyundai Ioniq 5 также предлагает быструю зарядку, которая позволяет зарядить аккумуляторную батарею от 10% до 80% примерно за 20 минут.
Другим плюсом является то, что на эту модель распространяется достаточно долгая гарантия.
Rivian R1T
Эксперт похвалил Rivian R1T за большую мощность и уникальные функции, которых нет у конкурентов. Он добавил, что единственный недостаток модели заключается в том, что она не справляется с ролью «рабочей лошадки».
«На рынке пикапов Rivian R1T, Ford Lightning и GMC Sierra демонстрируют хорошие результаты и в целом пользуются популярностью. Недостаток: вы получаете полноразмерный пикап, который просто не может выполнять полноразмерные буксировочные работы. Если вы используете электрические пикапы на полную мощность, то будете проводить больше времени возле зарядного устройства, чем за рулем», — объяснил эксперт.
BMW i4
По словам Пайла, BMW i4 — отличный электромобиль, учитывая его стоимость. Он отметил, что у этой модели хорошее качество интерьера.
«Запас хода не самый лучший, но качество интерьера автомобиля очень хорошее», — подчеркнул эксперт.
Volvo EX30
Volvo EX30 является самым маленьким и доступным электромобилем шведского бренда. Пайл поделился, что эта модель обладает стильным дизайном и отличной надежностью.
«Volvo EX30. Не самый лучший по дальности хода, но это стильный небольшой кроссовер, который предлагает некоторые возможности для езды по бездорожью», — рассказал эксперт.
Tesla Model 3 и Model Y
Пайл заявил, что Tesla Model 3 и Model Y являются одними из самых лучших электромобилей, которые можно купить сейчас.
«Большинство моделей Tesla — хороший выбор для покупки. Они предлагают отличные технологии, у них устранено большинство недостатков, и они редко ломаются», — поделился эксперт.
