0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Mac появилась функция ограничения заряда и компактная панель Safari

Технологии&Авто
0
Функция ограничения заряда на Mac
Функция ограничения заряда на Mac, Фото: Apple
Функция «Ограничение заряда», ранее доступная только на iPhone и iPad, теперь работает и на Mac — в первой бете macOS 26.4.
Об этом пишет macrumors, 9to5mac.
«Ограничение заряда» — это функция, позволяющая установить максимальный уровень заряда для устройства, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
Ограничение заряда на Mac
Ограничение заряда на Mac
В macOS 26.4 пользователи могут выбрать лимит от 80% до 100%. Устройство автоматически прекратит зарядку за несколько процентов от установленного лимита.
Впрочем, Apple уточняет, что Mac «иногда» будет доходить до 100%, чтобы «поддерживать точную оценку состояния заряда аккумулятора».
Как активировать ограничение заряда на Mac:
  • Откройте «Настройки»
  • Перейдите в раздел «Аккумулятор»
  • Щелкните значок «Информация» рядом с разделом «Зарядка»
  • Выберите нужный лимит
Вдобавок к этому, новые бета-версии OS 26.4 и macOS 26.4 переносят функцию ограничения заряда в программу «Быстрые команды», чтобы автоматизировать настройки.
Функцию ограничения заряда перенесли в программу «Быстрые команды»
Функцию ограничения заряда перенесли в программу «Быстрые команды»
Другое интересное обновление в MacOS: компактная панель вкладок Safari. Apple удалила опцию с запуском «macOS Tahoe» и iPadOS 26, чем вызвала недовольство многих пользователей, поэтому изменения пришлось «откатить».
Компактная панель вкладок Safari
Компактная панель вкладок Safari
В приложении Safari на Mac и соответствующем разделе в «Настройках» на iPad теперь есть опция, которая активирует компактную панель вкладок в качестве альтернативы стандартной.
macOS Tahoe 26.4 и iPadOS 26.4 доступны только разработчикам, но Apple должна вскоре выпустить публичные бета-версии. Ожидается, что программное обеспечение выйдет весной.
По материалам:
ITC.ua
Apple
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems