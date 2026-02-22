На Mac появилась функция ограничения заряда и компактная панель Safari
Функция «Ограничение заряда», ранее доступная только на iPhone и iPad, теперь работает и на Mac — в первой бете macOS 26.4.
«Ограничение заряда» — это функция, позволяющая установить максимальный уровень заряда для устройства, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
В macOS 26.4 пользователи могут выбрать лимит от 80% до 100%. Устройство автоматически прекратит зарядку за несколько процентов от установленного лимита.
Впрочем, Apple уточняет, что Mac «иногда» будет доходить до 100%, чтобы «поддерживать точную оценку состояния заряда аккумулятора».
Как активировать ограничение заряда на Mac:
- Откройте «Настройки»
- Перейдите в раздел «Аккумулятор»
- Щелкните значок «Информация» рядом с разделом «Зарядка»
- Выберите нужный лимит
Вдобавок к этому, новые бета-версии OS 26.4 и macOS 26.4 переносят функцию ограничения заряда в программу «Быстрые команды», чтобы автоматизировать настройки.
Другое интересное обновление в MacOS: компактная панель вкладок Safari. Apple удалила опцию с запуском «macOS Tahoe» и iPadOS 26, чем вызвала недовольство многих пользователей, поэтому изменения пришлось «откатить».
В приложении Safari на Mac и соответствующем разделе в «Настройках» на iPad теперь есть опция, которая активирует компактную панель вкладок в качестве альтернативы стандартной.
macOS Tahoe 26.4 и iPadOS 26.4 доступны только разработчикам, но Apple должна вскоре выпустить публичные бета-версии. Ожидается, что программное обеспечение выйдет весной.
