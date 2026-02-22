На Mac появилась функция ограничения заряда и компактная панель Safari Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Функция ограничения заряда на Mac, Фото: Apple

Функция «Ограничение заряда», ранее доступная только на iPhone и iPad, теперь работает и на Mac — в первой бете macOS 26.4.

9to5mac. Об этом пишет macrumors

«Ограничение заряда» — это функция, позволяющая установить максимальный уровень заряда для устройства, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Ограничение заряда на Mac

В macOS 26.4 пользователи могут выбрать лимит от 80% до 100%. Устройство автоматически прекратит зарядку за несколько процентов от установленного лимита.

Впрочем, Apple уточняет, что Mac «иногда» будет доходить до 100%, чтобы «поддерживать точную оценку состояния заряда аккумулятора».

Как активировать ограничение заряда на Mac:

Откройте «Настройки»

Перейдите в раздел «Аккумулятор»

Щелкните значок «Информация» рядом с разделом «Зарядка»

Выберите нужный лимит

Вдобавок к этому, новые бета-версии OS 26.4 и macOS 26.4 переносят функцию ограничения заряда в программу «Быстрые команды», чтобы автоматизировать настройки.

Функцию ограничения заряда перенесли в программу «Быстрые команды»

Другое интересное обновление в MacOS: компактная панель вкладок Safari. Apple удалила опцию с запуском «macOS Tahoe» и iPadOS 26, чем вызвала недовольство многих пользователей, поэтому изменения пришлось «откатить».

Компактная панель вкладок Safari

В приложении Safari на Mac и соответствующем разделе в «Настройках» на iPad теперь есть опция, которая активирует компактную панель вкладок в качестве альтернативы стандартной.

macOS Tahoe 26.4 и iPadOS 26.4 доступны только разработчикам, но Apple должна вскоре выпустить публичные бета-версии. Ожидается, что программное обеспечение выйдет весной.

