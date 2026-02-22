Kia представила недорогой электрический дом на колесах для двоих (фото)
Электромобиль Kia PV5 получил новейшую модификацию Collection. Минивэн переработали на доступный и практичный автодом. Комплект преобразования Kia EV5 2026 в дом на колесах уже доступен в магазине аксессуаров Kia Shop. Его стоимость в Южной Корее составляет всего 2,99 млн вон ($2000), а позже он появится и в Европе.
Проект был создан в сотрудничестве с компанией VanLab. Новый Kia PV5 получил специальный модуль в багажнике, который монтируется за несколько минут.
Покупатель должен собрать его своими силами по инструкции. Примечательно, что сиденья второго ряда при этом остаются на месте.
Модуль включает две скамьи, которые разлагаются и превращаются в двуспальную кровать. Также имеется небольшой складной стол с регулируемой высотой.
В лавках есть выдвижные ящики и специальный модуль с миниатюрной кухней, которая включает в себя индукционную плиту, компактный холодильник (они подключаются к розетке в багажнике) и стол для приготовления пищи.
4,7-метровый электромобиль Kia PV5 предлагают в модификациях мощностью 122 и 163 л. с. Минивэн доступен с батареями емкостью 51,5 и 71,2 кВт∙ч, а его запас хода составляет от 288 до 400 км.
