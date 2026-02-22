0 800 307 555
Kia представила недорогой электрический дом на колесах для двоих (фото)

Электровен Kia PV5 превратили в автодом
Электровен Kia PV5 превратили в автодом, Фото: Kia
Электромобиль Kia PV5 получил новейшую модификацию Collection. Минивэн переработали на доступный и практичный автодом. Комплект преобразования Kia EV5 2026 в дом на колесах уже доступен в магазине аксессуаров Kia Shop. Его стоимость в Южной Корее составляет всего 2,99 млн вон ($2000), а позже он появится и в Европе.
Об этом сообщает сайт Electrek.
Проект был создан в сотрудничестве с компанией VanLab. Новый Kia PV5 получил специальный модуль в багажнике, который монтируется за несколько минут.
Покупатель должен собрать его своими силами по инструкции. Примечательно, что сиденья второго ряда при этом остаются на месте.
В багажнике установили модуль со скамейками и столом
В багажнике установили модуль со скамейками и столом, Фото: Kia
Модуль включает две скамьи, которые разлагаются и превращаются в двуспальную кровать. Также имеется небольшой складной стол с регулируемой высотой.
Автодом имеет портативную кухню
Автодом имеет портативную кухню, Фото: Kia
В лавках есть выдвижные ящики и специальный модуль с миниатюрной кухней, которая включает в себя индукционную плиту, компактный холодильник (они подключаются к розетке в багажнике) и стол для приготовления пищи.
Скамьи разлагаются в двуспальную кровать
Скамьи разлагаются в двуспальную кровать, Фото: Kia
4,7-метровый электромобиль Kia PV5 предлагают в модификациях мощностью 122 и 163 л. с. Минивэн доступен с батареями емкостью 51,5 и 71,2 кВт∙ч, а его запас хода составляет от 288 до 400 км.
По материалам:
Фокус
Авто
