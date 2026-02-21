Категория «B» в водительских удостоверениях: каким транспортом разрешено управлять Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Водительское удостоверение категории «B» позволяет управлять легковыми автомобилями и небольшими микроавтобусами с максимальным количеством пассажирских мест до восьми.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Что входи в категорию «B»

Специалисты отмечают, что категория «B» предоставляет право управления:

легковыми автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг;

транспортными средствами, количество сидячих мест, в которых, кроме сидения водителя, не превышает восьми.

То есть водитель с открытой категорией «B» может управлять автомобилем, рассчитанным на 8 пассажиров + 1 водитель.

Это могут быть стандартные легковые автомобили или небольшие микроавтобусы, если они соответствуют указанным параметрам массы и количества мест.

Можно ли управлять автомобилем с прицепом

Водители с категорией «B» также имеют право управлять транспортным средством с прицепом, если его разрешенная максимальная масса не превышает 750 кг.

В случае если масса прицепа превышает 750 кг и общая разрешенная максимальная масса такого транспортного средства и прицепа превышает 3500 кг, действуют дополнительные требования к общей массе состава транспортных средств. В таких случаях может потребоваться открытие дополнительной категории «BЕ».

Что не входит в категорию «B»

Категория «B» не дает права управлять:

автобусами;

грузовыми автомобилями массой более 3500 кг;

мотоциклами.

Как получить категорию «B»

Для получения права на управление транспортными средствами категории «B» необходимо:

Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе. Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

После этого выдается водительское удостоверение с открытой соответствующей категорией.

