Категория «B» в водительских удостоверениях: каким транспортом разрешено управлять

Водитель за рулем авто, Фото: freepik
Водительское удостоверение категории «B» позволяет управлять легковыми автомобилями и небольшими микроавтобусами с максимальным количеством пассажирских мест до восьми.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Что входи в категорию «B»

Специалисты отмечают, что категория «B» предоставляет право управления:
  • легковыми автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг;
  • транспортными средствами, количество сидячих мест, в которых, кроме сидения водителя, не превышает восьми.
То есть водитель с открытой категорией «B» может управлять автомобилем, рассчитанным на 8 пассажиров + 1 водитель.
Это могут быть стандартные легковые автомобили или небольшие микроавтобусы, если они соответствуют указанным параметрам массы и количества мест.

Можно ли управлять автомобилем с прицепом

Водители с категорией «B» также имеют право управлять транспортным средством с прицепом, если его разрешенная максимальная масса не превышает 750 кг.
В случае если масса прицепа превышает 750 кг и общая разрешенная максимальная масса такого транспортного средства и прицепа превышает 3500 кг, действуют дополнительные требования к общей массе состава транспортных средств. В таких случаях может потребоваться открытие дополнительной категории «BЕ».

Что не входит в категорию «B»

Категория «B» не дает права управлять:
  • автобусами;
  • грузовыми автомобилями массой более 3500 кг;
  • мотоциклами.

Как получить категорию «B»

Для получения права на управление транспортными средствами категории «B» необходимо:
  1. Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе.
  2. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
  3. Пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе.
  4. Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
После этого выдается водительское удостоверение с открытой соответствующей категорией.
