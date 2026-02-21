Категория «B» в водительских удостоверениях: каким транспортом разрешено управлять
Водительское удостоверение категории «B» позволяет управлять легковыми автомобилями и небольшими микроавтобусами с максимальным количеством пассажирских мест до восьми.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Что входи в категорию «B»
Специалисты отмечают, что категория «B» предоставляет право управления:
- легковыми автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг;
- транспортными средствами, количество сидячих мест, в которых, кроме сидения водителя, не превышает восьми.
То есть водитель с открытой категорией «B» может управлять автомобилем, рассчитанным на 8 пассажиров + 1 водитель.
Читайте также
Это могут быть стандартные легковые автомобили или небольшие микроавтобусы, если они соответствуют указанным параметрам массы и количества мест.
Можно ли управлять автомобилем с прицепом
Водители с категорией «B» также имеют право управлять транспортным средством с прицепом, если его разрешенная максимальная масса не превышает 750 кг.
В случае если масса прицепа превышает 750 кг и общая разрешенная максимальная масса такого транспортного средства и прицепа превышает 3500 кг, действуют дополнительные требования к общей массе состава транспортных средств. В таких случаях может потребоваться открытие дополнительной категории «BЕ».
Что не входит в категорию «B»
Категория «B» не дает права управлять:
- автобусами;
- грузовыми автомобилями массой более 3500 кг;
- мотоциклами.
Как получить категорию «B»
Для получения права на управление транспортными средствами категории «B» необходимо:
- Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе.
- Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
- Пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе.
- Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
После этого выдается водительское удостоверение с открытой соответствующей категорией.
Поделиться новостью
Также по теме
Категория «B» в водительских удостоверениях: каким транспортом разрешено управлять
Apple готовит бюджетный MacBook в ярких цветах
Airbnb внедряет разговорный искусственный интеллект для планирования путешествий
Очки Meta получат новую технологию
Чатбот Grok стал третьим по популярности в США
Самый надежный автомобиль всех времен возвращается в производство через 53 года (фото)