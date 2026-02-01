Типы кузовов автомобилей: как расшифровать сокращенные отметки в свидетельстве о регистрации Сегодня 07:14 — Технологии&Авто

Женщина за рулем автомобиля

При регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД в свидетельстве о регистрации авто указываются разные характеристики транспортного средства, в том числе и тип кузова. Эти сокращенные метки помогают однозначно определить конструкцию автомобиля и его назначение.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Тип кузова — это форма внешней части автомобиля, влияющая на его функциональные свойства, емкость, комфорт и стиль.

Информация о кузове важна не только при покупке авто, но и при его регистрации, техническом обслуживании или внесении изменений в документы.

Что означают сокращенные коды кузовов

В свидетельстве о регистрации транспортного средства эти сокращенные отметки указываются в графе D.4 «Тип кузова».

Именно в этой графе отображается код, соответствующий конструкции автомобиля, соответствующей европейской классификации, применяемой и в Украине при введении данных в Единый государственный реестр МВД.

Обозначение типа кузова в свидетельстве о регистрации, Зображення: Головний сервісний центр МВС

Вот несколько примеров обозначений, которые могут быть указаны в графе D.4 Тип кузова:

АА — седан — классический закрытый кузов

АВ — хэтчбек — автомобиль с дверью багажного отделения, поднимающаяся вместе с задним стеклом.

АС — универсал — кузов с удлиненной крышей и увеличенным багажным отделением, не отделенное от салона.

AD — купе — спортивный автомобиль с двумя дверями и низкой линией крыши.

AE — кабриолет — автомобиль с открытым верхом, который может иметь съемную или складную крышу.

BB — фургон, колесное средство, кабина которого объединена с кузовом.

SE — жилой прицеп (караван), предназначенный для эксплуатации на дорогах как передвижное жилое помещение.

Примеры обозначений типа кузова, Зображення: Головний сервісний центр МВС

Эти сокращенные коды помогают четко классифицировать автомобили при внесении информации в реестр, а также облегчают работу администраторов сервисных центров МВД при оформлении транспортных средств.

Почему это важно знать

Понимание обозначений типа кузова помогает автовладельцам:

лучше ориентироваться в технических характеристиках своего автомобиля;

избегать ошибок при заполнении документов;

быстрее получать нужную информацию при обращении в сервисные центры МВД.

Все сведения о транспортном средстве, включая коды кузова, вносятся в Единый государственный реестр МВД во время первой регистрации авто или при внесении изменений в документы.

«В случае сомнений относительно отметок в документах на ваше транспортное средство обращайтесь в ближайший сервисный центр МВД — специалисты помогут правильно интерпретировать все записи и внесут необходимые данные в реестр», — отметили в МВД.

