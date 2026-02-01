0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Типы кузовов автомобилей: как расшифровать сокращенные отметки в свидетельстве о регистрации

Технологии&Авто
84
Женщина за рулем автомобиля
Женщина за рулем автомобиля
При регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД в свидетельстве о регистрации авто указываются разные характеристики транспортного средства, в том числе и тип кузова. Эти сокращенные метки помогают однозначно определить конструкцию автомобиля и его назначение.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Тип кузова — это форма внешней части автомобиля, влияющая на его функциональные свойства, емкость, комфорт и стиль.
Информация о кузове важна не только при покупке авто, но и при его регистрации, техническом обслуживании или внесении изменений в документы.

Что означают сокращенные коды кузовов

В свидетельстве о регистрации транспортного средства эти сокращенные отметки указываются в графе D.4 «Тип кузова».
Именно в этой графе отображается код, соответствующий конструкции автомобиля, соответствующей европейской классификации, применяемой и в Украине при введении данных в Единый государственный реестр МВД.
Обозначение типа кузова в свидетельстве о регистрации
Обозначение типа кузова в свидетельстве о регистрации, Зображення: Головний сервісний центр МВС

Вот несколько примеров обозначений, которые могут быть указаны в графе D.4 Тип кузова:

  • АА — седан — классический закрытый кузов
  • АВ — хэтчбек — автомобиль с дверью багажного отделения, поднимающаяся вместе с задним стеклом.
  • АС — универсал — кузов с удлиненной крышей и увеличенным багажным отделением, не отделенное от салона.
  • AD — купе — спортивный автомобиль с двумя дверями и низкой линией крыши.
  • AE — кабриолет — автомобиль с открытым верхом, который может иметь съемную или складную крышу.
  • BB — фургон, колесное средство, кабина которого объединена с кузовом.
  • SE — жилой прицеп (караван), предназначенный для эксплуатации на дорогах как передвижное жилое помещение.
Примеры обозначений типа кузова
Примеры обозначений типа кузова, Зображення: Головний сервісний центр МВС
Эти сокращенные коды помогают четко классифицировать автомобили при внесении информации в реестр, а также облегчают работу администраторов сервисных центров МВД при оформлении транспортных средств.

Почему это важно знать

Понимание обозначений типа кузова помогает автовладельцам:
  • лучше ориентироваться в технических характеристиках своего автомобиля;
  • избегать ошибок при заполнении документов;
  • быстрее получать нужную информацию при обращении в сервисные центры МВД.
Все сведения о транспортном средстве, включая коды кузова, вносятся в Единый государственный реестр МВД во время первой регистрации авто или при внесении изменений в документы.
«В случае сомнений относительно отметок в документах на ваше транспортное средство обращайтесь в ближайший сервисный центр МВД — специалисты помогут правильно интерпретировать все записи и внесут необходимые данные в реестр», — отметили в МВД.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems