Типы кузовов автомобилей: как расшифровать сокращенные отметки в свидетельстве о регистрации
При регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД в свидетельстве о регистрации авто указываются разные характеристики транспортного средства, в том числе и тип кузова. Эти сокращенные метки помогают однозначно определить конструкцию автомобиля и его назначение.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Тип кузова — это форма внешней части автомобиля, влияющая на его функциональные свойства, емкость, комфорт и стиль.
Информация о кузове важна не только при покупке авто, но и при его регистрации, техническом обслуживании или внесении изменений в документы.
Что означают сокращенные коды кузовов
В свидетельстве о регистрации транспортного средства эти сокращенные отметки указываются в графе D.4 «Тип кузова».
Именно в этой графе отображается код, соответствующий конструкции автомобиля, соответствующей европейской классификации, применяемой и в Украине при введении данных в Единый государственный реестр МВД.
Вот несколько примеров обозначений, которые могут быть указаны в графе D.4 Тип кузова:
- АА — седан — классический закрытый кузов
- АВ — хэтчбек — автомобиль с дверью багажного отделения, поднимающаяся вместе с задним стеклом.
- АС — универсал — кузов с удлиненной крышей и увеличенным багажным отделением, не отделенное от салона.
- AD — купе — спортивный автомобиль с двумя дверями и низкой линией крыши.
- AE — кабриолет — автомобиль с открытым верхом, который может иметь съемную или складную крышу.
- BB — фургон, колесное средство, кабина которого объединена с кузовом.
- SE — жилой прицеп (караван), предназначенный для эксплуатации на дорогах как передвижное жилое помещение.
Эти сокращенные коды помогают четко классифицировать автомобили при внесении информации в реестр, а также облегчают работу администраторов сервисных центров МВД при оформлении транспортных средств.
Почему это важно знать
Понимание обозначений типа кузова помогает автовладельцам:
- лучше ориентироваться в технических характеристиках своего автомобиля;
- избегать ошибок при заполнении документов;
- быстрее получать нужную информацию при обращении в сервисные центры МВД.
Все сведения о транспортном средстве, включая коды кузова, вносятся в Единый государственный реестр МВД во время первой регистрации авто или при внесении изменений в документы.
«В случае сомнений относительно отметок в документах на ваше транспортное средство обращайтесь в ближайший сервисный центр МВД — специалисты помогут правильно интерпретировать все записи и внесут необходимые данные в реестр», — отметили в МВД.
Поделиться новостью
Также по теме
Типы кузовов автомобилей: как расшифровать сокращенные отметки в свидетельстве о регистрации
Meta планирует ввести премиум-подписки в Instagram, Facebook и WhatsApp
Nvidia презентовала платформу с искусственным интеллектом для прогнозирования погоды (видео)
Toyota представила обновленную версию Hiace (фото)
Chery — лидер мировых продаж китайских SUV по итогам 2025 года
Apple начнет показывать рекламу в одном из своих приложений