Nvidia презентовала платформу с искусственным интеллектом для прогнозирования погоды (видео) Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Nvidia Corp. представила новые модели искусственного интеллекта с открытым кодом, разработанные для прогнозирования погоды.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новая платформа Earth-2 включает в себя ИИ-модели, предназначенные для предоставления более точных прогнозов погоды на две недели и прогнозов на ближайшее время, позволяющих за шесть часов сообщать о вероятности шторма или других неблагоприятных погодных явлений.

Новая платформа Earth-2 от Nvidia включает в себя пару моделей погоды на основе искусственного интеллекта.

Earth-2 также включает в себя новую модель ассимиляции данных, которая быстро обрабатывает данные о температуре, ветре и атмосферном давлении, необходимые для создания индивидуальных прогнозов.

Новая технология, по замыслу разработчиков, должна устранить барьеры для более широкого внедрения искусственного интеллекта в экономику.

Nvidia отмечает, что прогнозы, созданные с помощью этих инструментов, могут генерироваться автономно, что позволит государственным учреждениям и бизнесу самостоятельно контролировать свои данные. Программное обеспечение имеет открытый исходный код, поэтому его можно свободно копировать или адаптировать.

В Nvidia заявили, что технология Earth-2 предоставит пользователям более удобный и упрощенный инструмент для создания индивидуальных прогнозов на основе ИИ-моделей, не уступающих государственным метеорологическим агентствам и Google DeepMind.

Искусственный интеллект уже внедряется в прогнозирование погоды и постепенно заменяет прогнозы, которые раньше создавались с помощью суперкомпьютеров.

Новые ИИ-модели не воспроизводят сложную физику атмосферы, но обнаруживают закономерности в огромных массивах данных об атмосферных условиях. Такой подход обеспечивает более высокую точность прогнозов по сравнению с традиционными методами.

