Apple начнет показывать рекламу в одном из своих приложений

Технологии&Авто
39
В AppStore появится реклама
Apple начнет показывать рекламу в AppStore. Об этом компания сообщила разработчикам в электронном письме.
Об этом говорит MacRumors.

Что означает появление рекламы в AppStore

По словам технологического гиганта, рекламу будут показывать в результатах поиска в AppStore.
Рекламные объявления будут отображаться как в верхней части экрана, так и ниже при поиске нужного приложения для загрузки.
Чтобы предоставить рекламодателям больше возможностей для увеличения количества загрузок из результатов поиска, Apple Ads добавит дополнительную рекламу по поисковым запросам.
— заявление Apple

Реклама в AppStore имеет целью увеличить доходы компании Apple.

Когда появится реклама в AppStore

Рекламу в AppStore компания планирует запустить 3 марта. Сначала она будет появляться в Японии и Великобритании, а в конце марта будет транслироваться и в других странах.
По материалам:
speka.media
