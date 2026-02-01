Apple начнет показывать рекламу в одном из своих приложений Сегодня 01:11 — Технологии&Авто

В AppStore появится реклама

Apple начнет показывать рекламу в AppStore. Об этом компания сообщила разработчикам в электронном письме.

Об этом говорит MacRumors.

Что означает появление рекламы в AppStore

По словам технологического гиганта, рекламу будут показывать в результатах поиска в AppStore.

Рекламные объявления будут отображаться как в верхней части экрана, так и ниже при поиске нужного приложения для загрузки.

Чтобы предоставить рекламодателям больше возможностей для увеличения количества загрузок из результатов поиска, Apple Ads добавит дополнительную рекламу по поисковым запросам. — заявление Apple

Реклама в AppStore имеет целью увеличить доходы компании Apple.

Когда появится реклама в AppStore

Рекламу в AppStore компания планирует запустить 3 марта. Сначала она будет появляться в Японии и Великобритании, а в конце марта будет транслироваться и в других странах.

